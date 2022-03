Home office se quedan 30% de empresas chilangas

A pesar de que el gobierno capitalino lanzó un llamado para que en el semáforo verde de la emergencia sanitaria todos los trabajadores regresaran a las oficinas, el home office llegó para quedarse en tres de cada 10 empresas en la ciudad por lo que, contrario a lo que planea la administración local, expertos plantean que se debe regular.

José García acudió a una entrevista de trabajo con la esperanza de que su actividad la pudiera desarrollar desde casa, a razón de que muchos de los empleados de la empresa Películas Modernas trabajan desde así y en su caso ésta sería una opción. Sólo necesita de una computadora para desempeñar su trabajo, además de que el otro diseñador de la empresa sí laboraba en modalidad a distancia.

Acudió a entrevistas en la alcaldía Iztapalapa, cerca del Metro Escuadrón 201. Pasó los filtros y en la etapa final ocurrió la noticia que le hizo cambiar su decisión: el trabajo era obligatoriamente presencial y la sucursal donde trabajaría no era en Iztapalapa, sino en la alcaldía Tláhuac, a dos horas y media de su casa en la Gustavo A. Madero, sin opciones de transporte público.

“Me dijeron que el diseñador que trabajaba ahí estaba en home office, y que era probable que yo también estuviera así. Pasé hasta la última etapa y ya que me quedé me dijeron que no sería en home office ni en Iztapalapa, sino hasta Tláhuac; era mi primer empleo formal y era mucho el tiempo de camino, tuve que rechazarlo y buscar otro lugar”, señaló en entrevista.

Gabriel Aguirre, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México , señaló que, aunque la mayor parte de las empresas en la capital del país ya regresó a sus oficinas, en el área de servicio y consultoría muchas optaron por mantener el sistema de virtualidad porque es posible y mejora su productividad.

“Muchas empresas han encontrado una serie de beneficios, mayor compromiso de los colaboradores y que pueden atender de mejor manera la actividad de la familia, cosa muy importante para mujeres, por ejemplo”, aseveró.

De las empresas afiliadas a Coparmex, alrededor de 30 por ciento mantienen el trabajo en casa. En un mes, la Coparmex realizará una medición final de cuántas empresas adoptaron este sistema, independientemente de la pandemia.

Cuestionado sobre si en la Ciudad de México es factible regresar a los trabajos 100 por ciento presenciales, como antes de la pandemia, el empresario manifestó que, en Coparmex, no apuestan a un modelo 100 por ciento presencial, ya que la pandemia por Covid-19 ayudó al desarrollo de tecnología que permite agilizar el ofrecimiento de servicios, como en el sector de la banca, donde 40 por ciento de sus usuarios se mantuvieron gracias a la ruta de la virtualidad.

“Cada industria, cada sector va a tener que empezar a revisar (,...) Creemos que con la virtualidad también se logra un salario emocional el cual también atiende perfectamente la dignidad de las personas, de los colaboradores, y habría que perseguirlo de manera específica”, detalló. Aguirre

Nayeli Pérez Juárez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó la necesidad de mantener un esquema híbrido, debido a que ha dado resultados en elevación de la productividad, gracias a que los trabajadores evitan traslados tan largos, sobre todo en la ciudad, lo que impacta directamente en el desempeño de sus actividades.

Además, las empresas requieren de una planeación esquemática del retorno por la emergencia sanitaria, porque la pandemia no ha terminado.

Los dos años que lleva la pandemia, señaló, fueron el laboratorio perfecto para saber qué tipos de trabajo sí se pueden realizar a la distancia que permitan una mayor productividad , pero además que le den garantía laboral a los trabajadores

capitalinos.

“Definitivamente creo que el home office debe de ser ya una nueva forma de reorganización productiva, sobre todo de aquellos trabajos que no requieren de un apoyo de manera presencial. Se debe regular por parte de la vía patronal”, expuso.