Hoteleros de CDMX esperan que turistas llenen 17 mil cuartos

El Centro Histórico de la Ciudad de México luce como si la pandemia ya estuviera controlada, hay aglomeraciones en las calles que rodean al Zócalo capitalino -como en Madero- y ahí, a un lado de la Catedral, estaban haciendo fila Martín y Blanca, provenientes de San Luis Río Colorado, para subir al Turibús y pasear por la capital.

Ellos no habían viajado desde que inició la crisis sanitaria por Covid-19. Su llegada a la ciudad coincide con el incremento que el sector hotelero espera para estas vacaciones de verano en las que se tendrá 33 por ciento de ocupación, es decir 17 mil 160 cuartos llenos, lo que supera el registro de otras temporadas vacacionales desde la pandemia.

En entrevista con El Sol de México, el presidente de la Asociación de Hoteles de la capital mexicana, Rafael García González, explicó que se registrará 15 por ciento más de ocupación hotelera comparado con junio de este mismo año, lo que refleja que el sector turismo ha iniciado a levantarse económicamente de manera lenta, pero segura.

La ocupación de cuarto cayó desde abril del 2020, cuando la crisis sanitaria inició su mayor incertidumbre y se declaró la Jornada Nacional de Sana Distancia. Desde entonces no se había visto un arribo de visitantes tan amplio como lo que se espera para este mes, pues sólo en Semana Santa del 2021 apenas se ocupó 21 por ciento de los 52 mil cuartos que la ciudad ofrece.

“Creemos que este arribo (vacaciones de verano) va a ser un aumento entre 10 y 15 por ciento en relación al mes pasado, y con relación de hace un año, pues en 2020 estábamos en 10 o 15 por ciento de hospedaje. Sí se espera un incremento, vamos muy despacio, pero vamos para arriba en el número de cuartos y esperando que lleguen más visitantes”, destacó.

El gobierno capitalino sólo permite 60 por ciento de aforo en los hoteles, pero debido a que muchos turistas rentan departamentos vía Airbnb, no cuenta con estimaciones exactas de cuántas personas se quedan en la ciudad por esta vía. Este es el caso de Martín y Blanca, quienes estarán una semana arrendando a través de esta plataforma.

Martín y Blanca dijeron no sentirse seguros completamente para andar de vacaciones, pero tienen más tranquilidad porque ya los vacunaron con la única dosis de Johnson & Johnson.

García González estima una venta diaria de más de 15 millones de pesos en hospedaje, y en la medida que se vayan reactivando los diferentes sectores de la economía en la ciudad, como los espectáculos en el Foro Sol o en el teatro Metropolitano, estas cifras van a incrementar.

“No esperamos un fuerte hospedaje como fue en 2019, porque sigue un poco la sombra de la pandemia, todavía nos cuesta la reactivación de la ciudad, estamos esperando importantes anuncios para reactivar la economía de la ciudad y, eso puede hacer que entre septiembre y octubre tengamos cerca del 35 y 40 por ciento; y cerrar entre noviembre- diciembre a un 45 por ciento de ocupación”, detalló el presidente de la Asociación.

Adelantó que se abrirán los grupos de convenciones y salones de eventos en los hoteles, lo que les daría mayor ocupación, según los acuerdos que han tomado con la Secretaría de Turismo.

Si bien, el líder hotelero celebra este incremento en la ocupación de camas, hay trabajadores de este sector, como Hilda, recepcionista del Hotel Canadá, que no se sienten seguros para evitar contagiarse. La temporada vacacional la alcanzó con una sola vacuna que le aplicaron en Azcapotzalco, la alcaldía donde habita.

“En ocasiones no nos sentimos seguros, tomamos todas las medidas que sugiere la Secretaría de Salud, la sana distancia, el gel, el cubrebocas, pero donde más inseguro es, es en el transporte, porque no se puede aplicar la sana distancia”, explicó.

En el hotel para el que trabaja la ocupación está por debajo del 50 por ciento, de 84 cuartos que ofrecen, tienen ocupados alrededor de 40.

Jesús tiene 40 años y es el jefe de estacionamiento en el Hotel Zócalo Central. A él le toca recibir y entregar los autos de los huéspedes, pero eso no le preocupa, pues comentó que le da felicidad ver que ya está incrementando el hospedaje.

“Sí ha subido un poco más la ocupación, comparado con el otro año, pero es mejor para nosotros. El año pasado nomás veíamos a uno que otro turista, ahorita nomás es tomar precauciones, porque el año anterior hubo recorte de la plantilla, lo bueno que a mí me dejaron y ya tengo 14 años aquí”, resaltó.

El año pasado se contagió de Covid-19 y duró nueve días muy enfermo, tuvo todos los síntomas: pérdida del olfato y gusto, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio y diarrea.

“Tenemos que trabajar, en lo personal me da mucho gusto que lleguen muchas personas a vacacionar, no estoy de acuerdo con las personas que no aplican correctamente los protocolos, ojalá hiciéramos conciencia para no afectar a más personas y así ganamos todos”, expresó.