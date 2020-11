Activan medidas por altas concentraciones de ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó medidas por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana Del Valle de México, por lo que el programa Hoy No Circula se endurecerá este jueves 12 de noviembre.

A las 16 horas de este miércoles se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, esto es debido a condiciones meteorológicas adversas las cuales favorecen la formación de ozono, propiciadas por intensa radiación solar y baja velocidad de viento, que contribuyó al estancamiento del contaminante.

Por lo anterior y ante esta pandemia por la Covid-19, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, hace un llamado a la población a mantenerse en casa para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y, con ello, reducir el riesgo de afectación a su salud, para mayor información pueden ver la página: gob.mx/comisionambiental

Informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa Medidas por altas concentraciones de Ozono en la Zona Metropolitana Del Valle de México. Aquí se pueden conocer las medidas para el Jueves 12 de Noviembre. Aquí los detalles. https://t.co/uCweMyuWxo https://t.co/yjjzLRizyw — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 11, 2020

Endurecen Hoy No Circula

Este jueves 12 de noviembre deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación de su placa, no circulan

Los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 2, 4, 6, 8 y 0, no circulan

Todos los vehículos con engomado de color verde, terminación 1 y 2

Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan

Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.