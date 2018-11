Hoy regresará el suministro de agua a la ciudad: Sacmex

El director del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, (Sacmex), Ramón Aguirre, confirmó que la tarde de este martes, entre las 15:00 y las 19:00 horas, regresará el suministro de agua a la Ciudad de México.

Indicó que por el tipo de trabajo que van a hacer, “yo no le veo dificultad", porque las labores que realizará es quitar la "K" y poner dos tubos, "es una cuestión que no tiene ningún problema porque no hay fuerzas asimétricas de que se muevan los tubos, es un trabajo relativamente sencillo, tengo absoluta seguridad de que hoy mismo nos darán agua”.



En entrevista con Grupo Fórmula, mencionó que el líquido llegará con baja presión, por lo que no se podrán llenar tanques, “pero sí vamos a empezar a recibir agua”. De esa manera, dijo, hoy volverá a recibir agua la Ciudad de México del Sistema Cutzamala y con horarios limitados, pero, insistió, ya habrá agua.

Indicó que antes del corte del líquido, sólo había una línea, ahora hay dos, la diferencia es que ya no se interconectarán entre ellas, que es lo que hacía la "K".

En ese sentido, dijo que fracasó la "K", pero todo lo demás se terminó y el objetivo principal, que era contar con dos líneas, se cumplió.

Explicó que la "K" tiene una función de redundancia que no es indispensable, habría que ver qué evaluación hacen las nuevas autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), si les interesa esa redundancia o no, si van a hacer una interrupción igual o no.

Consideró que hoy habrá una demanda fuerte en el servicio de pipas y mañana todavía la Ciudad de México estará en "una situación no tan buena porque vamos a recibir el agua ya de madrugada, pero ya estamos con una claridad de que esto se va a resolver".

Mencionó que el abasto estará restablecido al ciento por ciento el sábado próximo, las alcaldías del lado poniente como son: Álvaro obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán esperamos que estén para el viernes y el resto de las alcaldías para el sábado.