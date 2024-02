IECM carece de recursos para atender quejas por mal uso de IA

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) carece de financiamiento y personal especializado para atender las quejas derivadas del mal uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las actividades proselitistas, reconoció su consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez.

En entrevista con El Sol de México aclaró que, hasta el momento, este no es un tema generalizado de quejas, lo cual no quiere decir que no existan promocionales, imágenes o información usadas indebidamente en las redes sociales.

La Comisión Permanente de Quejas, a la que pertenece Huesca Rodríguez, analiza un par de denuncias sobre el tema, una de ellas presentada por Clara Brugada, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno en contra de Santiago Taboada, aspirante al mismo cargo.

La investigación consiste en identificar a los autores de los hechos, deslindar responsabilidades, así como desinhibir la manipulación de mensajes dañinos y el mal uso de la Inteligencia Artificial para obtener un beneficio.

Huesca Rodríguez no quiso ahondar en el tema por la confidencialidad, pero aclaró que la investigación está a cargo del personal de quejas, porque el IECM no contrató, de momento, a especialistas para atender este tipo de asuntos.

El consejero mencionó que el instituto siempre deja que la parte afectada interponga su queja para que el organismo no caiga en una “cacería de brujas” e inicie procedimientos de investigación en contra de todos los bots.

Agregó que México es una de las naciones latinoamericanas que tiene el peor manejo de bots y de IA para campañas negras en el mundo.

“Es una situación que nosotros no tenemos la capacidad ni humana para atender el número de quejas, ni técnica para el tema de la IA, porque eso requiere de muchos recursos públicos, preferimos que sean las propias partes afectadas las que presenten la denuncia”, dijo.