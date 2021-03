Incendios forestales afectan a la CDMX

La coordinación general de Conservación y Restauración Gerencia de Manejo del Fuego (Conafor) en su último reporte dio a conocer que el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades con el mayor número de incendios forestales, primero y segundo, respectivamente.

El Edomex, acumula 569 incendios, le sigue la capital mexicana con 290 y seguido por Puebla, con 134. La información es con corte al 11 de marzo del 2021, y la Conafor los califica como zonas rojas por tener el mayor número de registros en el país.

Aunque la Ciudad de México se ubica en el lugar número dos dentro de las entidades con más incendios, no es así en otras áreas pues está en el número cinco con mayor superficie afectada en vegetación sensible al fuego y en el número nueve con mayor superficie afectada.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó a El Sol de México que los incendios forestales están siendo provocados por la población.

Informó que en el año 2020 se combatieron 816 incendios y 838 conatos con una superficie afectada de 2 mil 232.79 hectáreas que representó una disminución del 48.69 por ciento con respecto a 2019.

En 2019 se combatieron 883 incendios y 723 conatos que afectaron una superficie de 4 mil 352.04 hectáreas.

Por su parte, Conafor con corte del 01 de enero al 11 de marzo de 2021, comunicó que se han registrado mil 684 incendios forestales en 28 entidades federativas.

Afectando una superficie de 29 mil 559 hectáreas. De esta superficie, el 93 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 7 por ciento a arbóreo. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Oaxaca, que representan el 87 por ciento del total nacional.

Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Edomex, Oaxaca, Baja California, Michoacán, Puebla, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Morelos, que representan el 81 por ciento del total nacional.

Del total de incendios forestales, 149 (9%) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de mil 999 (7%) del total nacional.

La Sedema convocó a la población a evitar seguir incendiando las zonas, y para es necesario no hacer quemas agrícolas, quemas por pastoreo, no tirar residuos y no hacer fogatas.

Conafor cuenta con 432 empleados, otras dependencias federales han prestado a 232 funcionarios, y el gobierno capitalino cuenta con 840, protección civil 70, las alcaldías cuentan con 318 personas, y hay 90 voluntarios, todos apagafuegos.