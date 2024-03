Primer trimestre del 2024 cierra con casi 600 incendios forestales en CDMX

La Secretaría de Medio ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que del 1 de enero al 23 de marzo, de este año, han sido registrados un total de 594 incendios forestales en toda la capital del país.

En contraste con el año pasado, en donde de enero al 2 de marzo, la secretaria de medio ambiente de la CDMX , Marina Robles informó que se contabilizaron 187 forestales.

De acuerdo con la dependencia, hasta el momento han sido afectadas 80 hectáreas, principalmente con vegetación tipo arbustos y hierbas.

Sedema aseguró que el 100 por ciento de estos incendios han sido provocados con actividad humana.

“Aunque la condición meteorológica podría generar condiciones propicias para que puedan presentarse incendios forestales, en la capital del país el 100 por ciento de los incendios forestales se asocian a actividades humanas”, puntualizó Sedema.

La Sedema pidió a los habitantes no tirar vidrio, cristales, espejos , botellas y evitar fumar en bosques y no arrojar las colillas o cerillos. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

La dependencia solicitó a la ciudadanía no realizar: quemas agrícolas, quemas por pastoreo, quemas de residuos y fogatas. Y no tirar en los bosques: vidrio, cristales, espejos , botellas y evitar fumar en bosques y no arrojar las colillas o cerillos.