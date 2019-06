Incumple administración anterior con las metas en movilidad: Semovi

De las 44 acciones que conformaron el Programa Integral de Seguridad Vial de la anterior administración, solamente cuatro fueron terminadas y el resto quedaron como no concluidas, no iniciadas o sin información, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En el Plan Estratégico de Convivencia Vial 2019 para la Ciudad de México, dado a conocer ayer, la Semovi informó que 16 acciones no se concluyeron, otro tanto igual no se inició y de ocho acciones no encontraron información en los expedientes entregados por la administración anterior. El documento precisa que las cuatro acciones que sí fueron terminadas son: elaboración e implementación de la Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México e introducción de la educación vial en las escuelas. Asimismo la capacitación a 700 personas al año sobre factores de riesgo en seguridad vial y la realización de campañas de concientización sobre los límites de velocidad establecidos en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

No obstante, no se iniciaron acciones como la realización de un programa específico para la seguridad de peatones y ciclistas, la creación de una Dirección de Atención a Víctimas de Hechos de Tránsito o la creación del Fondo Público de Seguridad Vial.

Entre las acciones que se reportan sin información destaca la creación de la Agencia de Seguridad Vial, la constitución del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial o la modificación del procedimiento de obtención de licencias de conducir.

Según la Semovi, la presente administración ya comenzó a trabajar en sus proyectos para este año, como lo es la consolidación de un Sistema de Información de Seguridad Vial para el análisis de los hechos de tránsito, la creación de un área de seguridad vial en la Semovi y la constitución del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial.

Dos acciones que ya muestran avance en este rubro es la regulación de los nuevos sistemas de movilidad compartidos de monopatines y bicicletas sin anclaje y la verificación de unidades del transporte público concesionado.

En las metas destacan la intervención de 100 cruceros peligrosos, la construcción de 85 kilómetros de ciclovías y pacificación del tránsito en zonas escolares acciones que ya están en proceso.

También se trabaja en la meta de implementar el Sistema de Fotocívicas, el cual entró en operación en abril pasado. Consiste en sancionar con capacitación virtual, presencial y trabajo comunitario las faltas al Reglamento de Tránsito.