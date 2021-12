Inequitativo, el cobro de 2% a plataformas: Experto

El cobro de dos por ciento por el reparto de alimentos o productos de cualquier tipo a través de plataformas digitales es inequitativo porque no lo pagarán restaurantes que también hacen lo mismo, señaló el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Carlos Espinosa Berecochea.

El especialista, quien colabora con algunas aplicaciones dedicadas a este rubro, mencionó que estas empresas podrían ampararse contra la propuesta presentada en el Código Fiscal de la CdMx:

“Lo que con toda seguridad, en caso de que se aprobara tal cual está (la iniciativa), las empresas se ampararán, con toda seguridad. Yo creo que se van a acabar amparando todas las empresas, si es que pasa tal cual está; a lo mejor los diputados le meten mano y queda mejor, pero si queda como está se van a amparar”.

En entrevista con El Sol de México dijo que hasta el momento no hay un acuerdo entre estas empresas y el Gobierno de la Ciudad de México, luego que la Secretaría de Finanzas anunciara este pago por hacer uso de la infraestructura de la capital.

El experto en derecho fiscal señaló que el Gobierno capitalino quiere implementar esta forma de recaudación bajo el concepto de “aprovechamiento” y no como “contribución” (impuesto), pues la medida es sólo para las plataformas y no a todos los negocios que ofrecen servicio a domicilio.

“Únicamente están gravando a las empresas tecnológicas, si va a un restaurante, hace su pedido o habla por teléfono, va a usar las calles y no va a pagar dos por ciento. Si lo hace a través de la plataforma, le van a cargar dos por ciento a la plataforma, este es un problema de equidad; personas haciendo lo mismo, pero a unas se les pone el dos por ciento y a otras no.

“La autoridad mañosamente dice que no es contribución, que es un aprovechamiento, y el hecho de decir que es aprovechamiento no tendría que cumplir con la Constitución; además en ésta no se permite ninguna deducción”, destacó.

NO ES IMPUESTO

Recientemente la Secretaría de Finanzas aclaró que el dos por ciento a las plataformas dedicadas al reparto de alimentos no es un impuesto, sino un aprovechamiento, e informó que lo recaudado se usará para el mejoramiento de vialidades.

“No es un impuesto, sino un aprovechamiento de dos por ciento sobre el cobro que realizan las plataformas y aplicaciones a los negocios. El aprovechamiento no es trasladable, jurídicamente, a negocios, repartidores ni consumidores”, precisó la Secretaría en un comunicado.

Según el Artículo 10 del Código Fiscal de la Ciudad de México, los aprovechamientos son ingresos percibidos “por el uso o explotación de bienes del dominio público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, y de los que obtengan las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados”.