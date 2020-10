Infancias trans, en vilo por PAN y PES

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) mantendrán detenida, otra vez, la discusión en el Congreso de la Ciudad de México para permitir a la infancias trans cambiar sus nombres con el género que se identifican.

Ambas bancadas siguen atrasando que el dictamen se suba al pleno del Congreso al considerarlo una “aberración jurídica” por lo que se tuvo que bajar de la orden de este martes, pero quienes impulsan la reforma confían en que se aprobará en sesión presencial tarde o temprano.

Para subir un dictamen y discutirlo vía virtual se necesita que las dos terceras partes de las fracciones parlamentarias voten a favor -una regla que se adoptó por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19- por lo que para las sesiones presenciales no es necesaria dicha votación, explicó Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.

“Lo único que quieren con esta estrategia es aplazar. Van a poder aplazar tal vez algunas cuantas semanas, o un mes, pero no van a bajar este dictamen. Habiendo ya el acuerdo de Morena con los partidos aliados creo que hay condiciones para que el dictamen salga y pues simplemente tendremos que esperar un poco más para que se pueda integrar en el orden del día en una sesión presencial, pero este dictamen invariablemente será aprobado en el pleno”, adelantó el diputado de Morena a El Sol de México.

Pero el diputado por el PAN, Diego Garrido, declaró que Morena quiere brincar la Constitución al subir el dictamen al pleno donde plantean una reserva para ya no reformar el Código de Procedimientos Civiles, sin embargo consideró que no es suficiente esta propuesta y todavía es inconstitucional. Esa fue la razón por la que se votó en contra de su discusión.

“Quisieron sorprender con un dictamen que según ellos iban a cambiarlo en el pleno, en principio evidentemente se sabe que el PAN va a ir en contra de ese dictamen, sin embargo, hay un principio de inconstitucionalidad que no previeron, no previeron que efectivamente el Congreso no tiene facultades para hacer reformas al Código de Procedimiento Civiles, esto lo prohíbe el artículo 73, fracción 30 de nuestra Constitución federal, también lo prohíbe la Suprema Corte de Justicia”, señaló.

Seguiremos dando la batalla en contra de estas aberraciones jurídicas, en contra de esta afectación de la niñez en la ciudadDiego Garrido / Diputado PAN

Las fracciones parlamentarias de Morena, PT, PRD y el PVEM, votaron a favor de que se discuta el proyecto que busca reformar estas disposiciones del Código Civil y que se reserve el Código de Procedimientos Civiles.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el único que se abstuvo de opinar, por lo que Santillán espera que haya sensatez política para que se apruebe la discusión y el dictamen se someta a votación, pero si mantienen su rechazo, lo único que resta es esperar que la pandemia permita las sesiones presenciales.

Santillán comentó que sigue habiendo cuestionamiento sobre el contenido del dictamen, sobre todo con la reserva del Código de Procedimientos Civiles, pero esto no debe estar sujeto para que se suba a la orden del día pues eso sólo se puede hacer en el pleno. “Me parece que hay perfecta claridad. Ya se han quedado sin argumentos de fondo y yo esperaría que este sea un debate con sustentos”, refirió.

Aunque Garrido expuso que el planteamiento de la edad no importa pues sigue violando la figura de la patria potestad. “Nosotros seguiremos dando la batalla en contra de estas aberraciones jurídicas, en contra de esta afectación de la niñez en la ciudad, porque esto no trae beneficios, simplemente va a perjudicar a las próximas generaciones. Si quieren ellos ayudar en un caso particular pues ya existen los mecanismos para hacer los cambos sexo-génericos”, aseguró.