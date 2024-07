Inician limpieza de coladeras en Ciudad Lago tras presencia de hidrocarburo

Elementos de Pemex y Bomberos del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, iniciaron esta mañana con el lavado de coladeras en siete calles de la colonia Ciudad Lago con la intención de eliminar cualquier residuo de hidrocarburo.

Estas labores iniciaron luego de la manifestación de este miércoles que realizaron los habitantes de esta zona sobre la Vía Tapo, en donde denunciaron que tras las lluvias, un líquido de color negro y espeso emanaba de las coladeras.

Las trabajos iniciaron por las calles Lago 4 millones y Lago Hielma, en donde personal de Pemex levantó las coladeras para verter agua con un líquido de protección mecánica y así eliminar algún rastro de posible combustible.

Ésta tarea se realizó la tarde del miércoles, pero se tuvo que repetir porque vecinos continuaron alertando de la presencia de un líquido negro.

“Ya llevamos así más de 15 días. El olor a gasolina es muy fuerte, llueve y sale un líquido negro de las coladeras”, relató Flor Gonzalez, habitante de Lago Hielma.

“Ayer se levantaron pruebas para analizar la sustancia y determinar qué es, aún no tenemos los resultados, pero no hay riesgo de explosión, ya se hicieron los estudios y la zona no está en riesgo” comentó Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.









