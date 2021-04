Inmunizados desconocen medidas a seguir en caso de reacción por vacuna contra Covid

Adultos mayores de la Ciudad de México desconocen a dónde llamar o a qué centro de salud acudir en caso de presentar un caso de alergia tras la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, de acuerdo con expertos en el tema sanitario y testimonios recabados por El Sol de México durante la jornada de vacunación realizada en la Escuela Nacional Preparatoria Número 9, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con información de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, del 14 de febrero al 13 de marzo en la capital se han presentado 100 casos de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación, en donde dos han sido catalogados como graves y requirieron hospitalización; sin embargo, se desconoce cuántos fueron por mes, así como el tipo de vacuna que recibieron.

En un recorrido realizado por este diario en el centro de vacunación temporal, se pudo observar que no hay información sobre los pasos a seguir en caso de que una persona de la tercera edad presente Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (Esavi). Además, personal encargado de la logística de la vacunación confirmó que no existen pancartas, mantas o folletos con datos para que los afectados sepan inmediatamente qué hacer.

"Nos dijeron que podíamos tener fiebre o dolores de cuerpo, pero no nos dieron información sobre qué hacer en caso de una reacción alérgica, a dónde llamar o a dónde acudir“, señaló Lourdes Borja, quien acudió este martes a la unidad vacunadora, que cuenta con 49 células para la aplicación de la dosis y alrededor de 700 servidores públicos, entre médicos, enfermeras y personal que ayuda a la logística.

Cifras opacas

Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Josué Bautista, titular de la asociación Farmacovigilancia, coincidieron en que, además, no se tiene una data que permita saber con precisión cuántos eventos alérgicos y de qué magnitud se presentan a nivel nacional y Ciudad de México, así como la vacuna que genera más reacciones de este tipo.

“El proceso de colección de Esavis no está funcionando, no se comunica; en los medios oficiales la información no es accesible o es nula y las personas vacunadas experimentan en sus hogares dolor en el sitio de inyección, malestar, dolor muscular o fiebre en sus hogares, quedándose esa información con los amigos y familiares, pero no llegando a la autoridad reguladora, ni a fabricantes."

“Al 11 de abril de 2021, en el país se aplicaron 10 millones 668 mil 824 dosis de cuatro vacunas diferentes, es decir, 14.7 veces más dosis que las aplicadas en el periodo previo; sin embargo, el número de Esavis reportados fue de ocho mil 176 eventos, sólo 1.2 veces más que los registrados del 24 de diciembre de 2020 al 14 de febrero de 2021 con la vacuna de Pfizer”, indicó Josué Bautista, titular de Farmacovigilancia.

En tanto, Jorge Baruch Díaz recordó los procesos que se llevan a cabo en Estados Unidos para darle seguimiento a los casos de alergia relacionados con la vacuna, en donde, por medio de una plataforma digital, los inmunizados señalan qué tipo de reacciones tienen.

“EU maneja una plataforma en donde la gente descarga una aplicación después de la vacuna y a través de mensajes de texto, cada determinado tiempo, se le monitorea. (En la CDMX) no hay carteles pegados en centros de vacunación, una cartilla o información sobre a dónde ir, qué hacer o a dónde reportarlo si presentan algún evento médico. No hay una buena estrategia de comunicación por parte de los gobiernos y autoridades sanitarias. Sean los más mínimos, entre más reportes se tendrán estadísticas más exactas”, indicó.

DATO:

Con la vacuna de Astra Zeneca, de acuerdo con la UNAM, se piensa que pueden tener una reacción alérgica uno de cada 100 mil inmunizados. Hasta el momento, es la única dosis relacionada a casos de trombosis; sin embargo, no se ha confirmado por autoridades sanitarias.