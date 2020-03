Innecesario cancelar eventos masivos en CDMX por coronavirus: Sheinbaum

Los casos de Coronavirus registrados en la Ciudad de México hasta ahora son leves y no existe gravedad para que sea necesario cancelar eventos masivos, aclaró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que por ahora se encuentra la Ciudad de México en la fase de casos importados.

“Hasta ahora solamente son casos muy específicos de personas que viajaron a países en donde se presentó esta enfermedad, mientras sean estos casos, lo que se hace es una vigilancia epidemiológica, se aísla el caso, se aíslan los contactos con los que estuvo y para la población general las medidas de higiene que ya se dieron a conocer”.

Sheinbaum Pardo dijo que si hay más contagios de acuerdo con las características de estos contagios, se pasaría a una siguiente fase, en donde lo que se hace es aislar las zonas donde se encontró.

"Y si hubiera más contagios ya se tomarían otras decisiones como cancelar eventos públicos”, explicó.

La mandataria afirmó que ya están listos los hospitales para atender una mayor emergencia, en conjunto con el gobierno federal, pero no quiso mencionarlos.

“Estamos en un proceso para mejorar la logística de distribución equipo y medicamento y ya tenemos lo relacionado con los hospitales que pudieran recoger a enfermos de coronavirus ya está establecido cuáles serían en coordinación con el gobierno de México, no los queremos mencionar porque también se genera una situación en donde no creo que haga falta ya en su momento cuando se presenta si llegamos a la fase dos y se anunciarían, ustedes saben que está el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias”.

La funcionaria recordó que la Maratón de la Ciudad de México es en agosto y mencionó que si continúa algún tema de salud lo estaremos informando y tomaremos algunas medidas, pero por lo pronto es la apertura como cualquier año para inscribirse.

“Por el momento y dadas las condiciones no es necesario cancelar eventos masivos, es decir si los canceláramos no ayudaría en nada porque estamos todavía en una fase donde hay pocos contagios por lo pronto todo el sistema epidemiológico funciona en el aeropuerto internacional de la ciudad México donde está la Secretaría de salud del gobierno de México y nosotros eso sistema que funciona siempre pero en particular para el nuevo coronavirus, por parte de la Organización Mundial de la Salud entonces permanece en vigilancia epidemiológica”, concluyó.