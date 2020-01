Inoperante, opción de no recontratar profesores de Filosofía y Letras

Se espera que avance el proceso de diálogo entre la dirección y las mujeres organizadas en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que el Consejo Técnico apruebe la recontratación de mil 25 maestros de asignatura después que finaliza su contrato el 31 de enero, declaró la profesora Diana Fuentes.

Aclaró que este temor de que no se va a contratar nuevamente a los maestros de asignatura es irreal, pues es algo que no puede permitir la Facultad de Filosofía y Letras porque así no podría funcionar ninguna de sus licenciaturas, por lo tanto la recontratación tendrá que aprobarse por el Consejo Técnico, "con o sin paro”.

A principios de noviembre las alumnas autonombradas Mujeres Organizadas tomaron la FFyL para que la UNAM les garantice alto al acoso y violencia sexual, castigo a los denunciados y el cese de maestros que hostiguan a las alumnas, desde entonces no se ha finalizado el semestre de 2019 y en 2020 todavía no lo inician pues aún no han logrado que esta unidad académica les otorgue sus peticiones completamente.

“Pero en términos efectivos eso de no recontratar a los docentes de asignatura es inoperante y no puede pasar, pero todavía se está discutiendo el cuándo sucederá esto, puesto que se han levantado en dos ocasiones del Consejo Técnico sin acuerdo sobre el punto porque es necesario que primero se llegue a un acuerdo con las estudiantes”, subrayó.

Las mujeres organizadas ya lograron que en la FFyL se plantee una clase en los planes de estudio, con perspectiva de género y se creará una comisión tripartita integrada por mujeres expertas en leyes y psicología con el objetivo de que las representen y verifiquen el proceso de las demandas de acoso y violencia sexual cuando estas se den.