Inservibles 40% de las alarmas vecinales en CDMX

La administraciones de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva dejaron 40% de las alarmas vecinales inservibles, además compraron 100 mil más botones de pánico pero nunca las distribuyeron, dio a conocer, Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Precisó que de estas 100 mil alarmas vecinales 40 mil no funcionan. Informó que desde hace un mes aplicaron un programa con la subsecretaría de inteligencia de la SSC para conjuntamente con las alcaldías revisarlas para hacerlas funcionar.

Explicó que unas alarmas no funcionan porque las dejaron de usar las familias, pero estas tienen remedio, y hay otras que de plano no tienen remedio.

Comentó que están alcaldía por alcaldía revisando cada una de las alarmas, no sólo de las que encontraron en bodega si no aquellas que ya se entregaron.

"La idea es distribuirlas todas las que no están, y las que están distribuidas revisarlas porque muchas no se han usado, y no sabemos si están funcionando o no", comentó.

Además las Bases Plata que es donde se recibe la alerta y a partir de ahí se hace el despacho para la atención de una emergencia o incidencia delictiva tampoco estaban funcionando.

Estamos trabajando desde hace un mes con las alcaldías para echarlas a andar, dijo.

Respecto a qué empresa se las compraron o el costo, mencionó que están en la revisión por el momento.

"No conozco a detalle el contrato, pero nosotros nos vamos a encargar de operarla en conjunto con las alcaldías porque si no, no van a funcionar, a nosotros nos interesa que funcionen, que sean útiles para poder hacer prevención del delito", señaló.

De estas 40 mil alarmas que no funcionan, y del otro 40% que ya se entregaron, la mayoría con algunas manipulaciones sencillas podrán funcionar, pero otras de plano no, y las van a regresar al proveedor.

