Instalan estaciones provisionales de RTP por cierre de L1

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México inició la instalación de las techumbres ubicadas en las estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en donde 110 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindarán servicio tras el cierre de la línea programado el próximo 11 de julio.

La Línea 1 cerrará 12 estaciones del tramo de Pantitlán a Salto del Agua debido a trabajos de rehabilitación que tendrán una duración de ocho meses, por lo que la Semovi instalará un total de 12 techumbres; las más grandes están ubicadas en Balderas, Pino Suárez y Pantitlán, en donde ya realizan recorridos para que los usuarios conozcan el servicio.

Te recomendamos: Estas son las alternativas de transporte ante el cierre de la Línea 1 del Metro

En un recorrido realizado por El Sol de México en la estación Balderas, escasos usuarios ya esperan formados bajo la techumbre de mica de varios metros de largo, para posteriormente abordar los camiones que brindan servicio hasta Pantitlán con un costo de cinco pesos; sin embargo, algunos aún desconocen el cierre del tramo de la Línea 1.

“No, no sabía que iba a cerrar la Línea 1. Vine a ver a unos amigos y me iba a subir al Metro, pero unos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México me dijeron que aquí brindaban el servicio de RTP y me subí”, indicó Víctor Castillo.

CDMX Línea 1 del Metro cierra a partir de julio por renovaciones

De acuerdo con representantes de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), hay usuarios que ya preguntan sobre el servicio y la techumbre que fue instalada hace aproximadamente 15 días. Incluso, en el lugar hay letreros que indican: Dirección Zaragoza sin paradas en Candelaria y San Lázaro; dirección Balderas sin paradas en San Lázaro y Candelaria; y Dirección Pantitlán todas las paradas.

“Me parece bastante bueno el servicio de RTP y que se mantenga el costo del pasaje en cinco pesos, todavía está barato a comparación de otros lugares como el Estado de México. Que ya estén dando servicio está bien, porque la gente ya va a saber cómo poder trasladarse más rápido”, señaló José Luis Hernández, quien es usuario frecuente de la Línea 1.

En la estación provisional instalada en Balderas las unidades llegan y salen en un periodo de tres a cinco minutos; en algunos casos, cada dos minutos, a pesar de que los camiones vayan con sólo dos o tres pasajeros.

Personas abordando el RTP. Foto: Alejandro Aguilar

“Apenas empezamos este miércoles. Ahorita que he manejado no hay mucho tráfico, aunque hay algunas partes en donde sí; seguramente va a tardar más que el Metro. Todos los camiones tienen validadores para la Tarjeta de Movilidad”, indicó un chofer de la ruta provisional, el cual prefirió no dar su nombre.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, son 110 unidades de RTP las que brindarán el servicio de apoyo con un costo de cinco pesos; además, los usuarios podrán realizar el transbordo de manera gratuita; sin embargo, el pago tendrá que ser a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en conjunto con la Secretaría de Movilidad y el Metro, habilitó una plataforma que difunde alternativas de movilidad y beneficios que tendrá la renovación de la Línea 1.