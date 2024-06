Instalan memorial en Bellas Artes en honor a Norma, víctima de feminicidio

Norma Patricia Ayala fue víctima de feminicidio el martes pasado en el Barrio San Ignacio, de la alcaldía Iztapalapa, tras denunciar a su cirujano por practicarle mal una lipoescultura.

Puede interesarte: Sepultan a Norma Patricia, enfermera víctima de feminicidio en Iztapalapa

Desde ese día su familia exige que la Fiscalía capitalina detenga a su supuesto agresor Humberto Cuéllar, quien de acuerdo con sus hermanos, no sólo fue negligente médicamente, también abusó sexualmente de ella y durante más de un año la amenazó con asesinarla.

La joven de 30 años, quien era enfermera en el Instituto Nacional de Nutrición, alertó desde enero de 2023 en sus redes sociales que temía por su vida y responsabilizó al doctor antes mencionado de cualquier cosa que le pudiera suceder.

Metrópoli Norma Patricia denunció por acoso y amenazas, víctima de feminicidio en Iztapalapa

“Mi hermana era muy querida, le mandaban regalos, mensajes y flores en agradecimiento por tanto compromiso que ella tenía con sus pacientes. Desafortunadamente ella conoció al doctor Humberto Cuéllar, el cual la invitó a trabajar con ella, posteriormente la convenció de hacerse una lipo transferencia”, acusó Elizabeth Ayala, hermana de Norma.

Ayer sus familiares instalaron una ofrenda a un costado del Palacio de Bellas Artes para recordar a Norma, así como para exigir justicia a las autoridades.

“Al revisar su cédula profesional nos damos cuenta que este médico no era cirujano, únicamente anestesiólogo el cual no se hace responsable, no obstante después de que practicó una mala cirugía, abusó sexualmente de ella, por lo que (Norma) comenzó con una batalla legal con las autoridades que le dieron la espalda”, señaló.

Con veladoras, flores, fotografías y la canción favorita de la joven, sus amigos y familiares se manifestaron alrededor de dos horas.

APASIONADA POR SU TRABAJO

“Norma no se metía con nadie, era una niña muy tranquila, ella y yo éramos muy unidos. Desayunábamos juntos, me dializaba, me hacía mis curaciones y convivíamos mucho”, recordó Cristian Ayala, su hermano mayor.

La joven era la más pequeña de cinco hermanos, era apasionada por su profesión como enfermera y estaba a punto de entrar a un curso de especialidad en nefrología para seguir creciendo en ese ámbito.

“Ella lo que pensaba era superarse, prepararse cada día más, ir a conciertos, le gustaba viajar, le gustaba mucho su trabajo, era enfermera y disfrutaba su trabajo”, resaltó.

Cristian recuerda a su hermana como una joven tranquila que en sus tiempos libres disfrutaba de series de medicina y la música de grupos como Muse y The Killers.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

De acuerdo con su familia, el médico ya había sido detenido por las autoridades, sin embargo lo dejaron en libertad, por lo que siguieron las amenazas contra Norma.

“La amenazaba, la denigraban en Facebook, le decían que era una enfermera narcotraficante y me consta porque ella me enseñaba las publicaciones donde el acoso era muy fuerte. Le marcaban a sus amigos pidiéndoles dinero o vendían cosas a nombre de ella”, manifestó Cristian.