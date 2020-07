Instituto de Planeación de la CDMX: un año en el limbo legislativo

El 1 de julio del año pasado la Ciudad de México tuvo que haber visto nacer al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pero no ocurrió. Un año después el Congreso apenas analiza en comisiones unidas la integración del Comité de Selección que propondrá la terna para la dirección general del nuevo órgano y un amparo ciudadano cuestiona la independencia de las designaciones.

Este Instituto se crea por mandato de la Constitución capitalina. Su importancia radica es que será el encargado de sentar las bases para establecer políticas transexenales: elaborará el Plan General de Desarrollo que tendrá una vigencia de 20 años y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que regulará el desarrollo urbano de la ciudad con una vigencia de 15 años.

El primero debió entrar en vigor el 1 de enero de este año. El segundo tendría que hacer lo propio el 1 de enero del próximo año, pero tal parece que no estará listo, ya que para su elaboración primero debe estar aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, cuya iniciativa debe ser consultada con los pueblos y barrios originarios antes de que se le dé el trámite legislativo, algo que por la emergencia sanitaria no es posible llevar a cabo.

El diputado panista Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación –que junto con la Comisión de Administración que presidente la morenista Guadalupe Chavira dictamina la integración del Comité de Selección- informó a El Sol de México que no hay una plazo fatal que cumplir para seleccionar a las personas que ocuparán una de las cinco sillas disponibles. Sin embargo, espera que este mes esté listo el dictamen.

“Tener un dictamen la primera quincena de julio ya no depende de nosotros, depende de que la Junta de Coordinación Política genere las condiciones con el gobierno, porque es parte del acuerdo, para que suba el dictamen”, explica. Una vez que las comisiones unidas generen su dictamen éste deberá ser aprobado por el Pleno y para ello hay dos vías: un periodo extraordinario o esperar al ordinario que arranca en septiembre.

La importancia del Instituto, explica Döring, radica en que “va a planear y proponer la visión de ciudad en materia del Plan de Gobierno y todo el Ordenamiento Territorial (…) lo que va a cambiar y que nunca había pasado es que no importa quién gobierna la ciudad, se mantiene la visión de dónde y cómo construir, dónde y cómo cambiar usos de suelo, dónde y cómo presupuestar en una zona por encima de otra”.

AMPARO CIUDADANO

Entendiendo la importancia que tiene el Instituto de Planeación para la ciudad –establecer la visión de ciudad para los próximos tres gobiernos- es que las asociaciones civiles Ruta Cívica y Suma Urbana interpusieron un amparo de interés difuso ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, por considerar que el proceso de nombramiento del Comité de Selección viola la Constitución.

El artículo 15, incido D, punto 1 de la Constitución de la Ciudad de México menciona que el Instituto “será un organismo público con autonomía técnica y de gestión”, algo que para Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica no se está cumpliendo. “No es un organismo autónomo porque tiene al gobierno incluido. Es decir, la jefatura de gobierno y cinco miembros de su gabinete son parte de la Junta de Gobierno del Instituto, no es como el INFO o como el Instituto Electoral (que no tienen integrantes del gobierno)”.

“En el caso del Sistema Local Anticorrupción, la convocatoria de esos comités (de selección) sale desde el Congreso, el Congreso decide y aquí lo que quiere la Jefatura de Gobierno es quedarse con todo. Las personas que queden van a representar los intereses de la Jefatura de Gobierno porque las puso desde el inicio”, agrega.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum fue la encargada de proponer al Congreso a 10 personas que ocuparán una de las cinco sillas del Comité de Selección. Será el Congreso local el que elija a los integrantes.

Por lo pronto, los legisladores ha ncumplido con las entrevistas a los candidatos. Ernesto Alva, arquitecto, propuso trabajar en el tema de crecimiento hacia arriba de la Ciudad de México, “pero no en un contexto de grandes construcciones, sino de desenvolvimiento familiar”.

Ana Areces, maestra en Urbanismo, resaltó la necesidad de mejorar la convivencia en la ciudad, con equidad de género y Celia Elizabeth Caracheo, doctora en Urbanismo, planteó la reducción de desigualdades con una visión sustentable José Luis Cortés Delgado, urbanista especialista en megalópolis, se refirió al proceso de urbanización de la Ciudad de México y su mancha urbana, que ha crecido en forma acelerada y desordenada mientras que Javier Delgado Campos, doctor en Urbanismo detalló sugirió dotar a la población de información útil y clara para su participación en temas de desarrollo urbano.

Armando Díaz Infante, también presidente de la CMIC en la capital, afirmó que el Instituto de Planeación local será importante para lograr la equidad social y José Salvador de la Torre expuso su visión de ciudad actual, misma que necesita ser replanteada, ya que en ella los procesos de migración en busca de satisfactores básicos nunca se detienen.

Este Comité a su vez lanzará una convocatoria pública para elegir a la persona que ocupará la dirección del Instituto. De entre todos los que se inscriban, tendrá que elegir a tres, que será la terna que Sheinbaum remitirá al Congreso para que éste finalmente elija a un ganador.