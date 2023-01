Internet gratuito llegará a Trolebus, Tren ligero y Línea 3 del Cablebús

El servicio gratis de internet llegará este año a los 321 trolebuses de las 10 rutas actuales, 24 unidades del tren ligero y a la Línea 3 del Cablebús, anunció el domingo pasado José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

En conferencia de prensa, reconoció el apoyo del área de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad para ampliar la cobertura y garantizar que los pasajeros envíen y reciban mensajes en sus dispositivos en lo que aguardan el transporte público.

Se mantuvo la meta de alcanzar los 34 mil puntos de internet gratis al final del gobierno actual de en la capital, luego de que en noviembre de 2021 ganó el Récord Guinness por ser la ciudad más conectada del mundo con esa prestación gratuita en 21 mil 500 puntos.

El funcionario informó que ahora ya son 29 mil 787 los sitios con wifi, los cuales registran 110 millones de conexiones de 13 millones de usuarios y 4.9 millones de personas usan el servicio varias veces a lo largo de un mes.

De las unidades habitacionales que hay en la capital, detalló que mil 314 ya tienen esa prestación, en otras 300 está lista, pero falta la fuente de energía eléctrica para alimentar los puntos y los beneficiarios sumarán 2.5 millones de habitantes de las mismas, una vez que esté listo.

El director de la agencia consideró que uno de los proyectos importantes es llevar dicho servicio a 333 colonias de la periferia, donde empleados del gobierno capitalino colocaron 512 puntos de acceso en 268 colonias y con ello sus habitantes gozan el derecho que tienen al internet.

Recordó que el primero de diciembre del año pasado, la administración actual presentó una iniciativa de reformas al artículo octavo de la Constitución capitalina, a fin de garantizar que toda persona en la ciudad tenga el derecho de acceder libre, universal y gratis al servicio de internet.

“Esto garantiza no solo cerrar brechas, sino garantizar que los avances que hemos tenido no pueden ser revertidos, o después se quiera cobrar por algo que nosotros creemos, es un derecho. Y es un derecho, como la Jefa lo ha mencionado repetidamente, porque es un habilitador de derechos; no acceder al internet por carencias económicas, implica no poder acceder al ejercicio de muchísimos derechos: el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a la manifestación de nuestras opiniones”, planteó Peña Merino.

Finalmente, con los puntos de internet actuales, ocho mil más de los que había cuando ganó dicho récord, sigue el esfuerzo de cerrar la brecha digital.