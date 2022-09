Invea suspende taquería y son agredidos por padre del alcalde Mauricio Tabe [VIDEO]

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México fueron amenazados con un cuchillo por Daniel Tabe, padre del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe después de que le colocaron a su negocio un sello de suspensión de actividades.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en la taquería Don Eraki, en la colonia Escandón.

En el video se puede escuchar a Daniel Tabe: “te lo clavo, hijo de put… Te voy a clavar”, dice el padre del alcalde mientras sostiene con una mano la cabeza de un funcionario y un cuchillo en la otra.

“Tranquilícese, pura verg.., cabr… Orale jijos de su put… madre, pinche bola de arrastrados”, dice el hombre sujetando el cuchillo en la mano.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Ante la suspensión de actividades de la taquería Don Eraki, propiedad de la familia de @mauriciotabe, por irregularidades en su construcción, EL PADRE DEL ALCALDE amaga a trabajadores del @GobiernoMX con CUCHILLO pic.twitter.com/fktjoko7OG — Alfonso Flores Durón y Enciso (@AlfonsoFDyE) September 27, 2022

Responde Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Mauricio Tabe escribió: “Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”.

Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 27, 2022

Apenas el lunes pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el Invea, la Contraloría capitalina revisarían si existe alguna irregularidad en dicha taquería, abierto por la familia del alcalde Tabe en la misma demarcación que gobierna la cual aparentemente viola el uso de suelo.

Padre del alcalde Mauricio Tabe pide disculpas

Posteriormente, Daniel Tabe, padre del alcalde Mauricio Tabe, ofreció una disculpa por su comportamiento por medio de su cuenta de Twitter.

El señor Tabe compartió un video donde señaló aseguró que estaba arrepentido y pidió perdón a los verificadores que le clausuraron su negocio.

"Lamento mucho. mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje que me clausuraran mi negocio que ma costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero anda justifica lo que hice.

"Me siento muy arrepentido y ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad, dijo en la grabación.

Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica. https://t.co/PlLFzn1ApI — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022





