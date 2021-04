Investigan a funcionarios de Coyoacán que se saltaron la fila para vacuna anticovid

El Gobierno de la Ciudad de México investiga el caso de funcionarios de Coyoacán que se “saltaron” la fila para recibir la vacuna contra Covid-19.

Sobre ese tema, la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano negó que la convocatoria se haya hecho por funcionarios de esa dependencia.

Cómo se recordará, funcionarios de Coyoacán y familiares se “saltaron” la fila para recibir la vacuna anticovid, por lo que ya se investiga para saber si hubo influyentismo y que se sancione a los responsables.

Sobre este tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que en esa alcaldía se hizo una convocatoria, principalmente para médicos tanto del sector público como privado, para que no se echaran a perder las vacunas de Pfizer que habían sobrado y que era el último día para poder ser utilizadas después de haber sido descongeladas.

“Creo que fue un domingo, no me acuerdo qué día, un viernes, que ya era el último día de vacunación y sobraban un número importante de vacunas y tomaron la decisión conjunta entre el programa nacional de vacunación, etc. de que no se echan a perder y que pudiera ver una convocatoria para que se utilizarán, ahí hubo personal médico público, privado, principalmente que se vacunó y después a lo mejor algunas otras vacunas pero hay que revisar la condición en que se hizo la convocatoria para ver si hubo un tema de influencia o algo así y que sea sancionado sea sancionado”, dijo.

La mandataria agregó que las personas que recibieron esta primera dosis también se les aplicará la segunda del biológico.

Y dijo que para no repetir una situación similar, las vacunas se van descongelando en menor proporción, conforme al número de personas que están presentes en las unidades vacunadas.

Y después de que algunos de los funcionarios de Coyoacán vacunados señalaron a Ricardo Barreiro, subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud local (Sedesa), como la persona que los habría convocado, la titular de la dependencia negó los dichos al afirmar que trabajan conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación.

“De ninguna manera nosotros estamos ofreciendo biológico, la Sedesa niega categóricamente el ofrecimiento de biológico a grupos especiales cualquiera que estos sean, esto es muy importante señalarlo, nosotros estamos totalmente apegados al Plan Nacional de vacunación y a los lineamientos que se han emitido en este sentido”, concluyó.