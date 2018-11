Invidente cae a la vías de metro de la estación Chabacano

Una persona ciega cayó esta mañana a las vías del metro de la estación Chabacano de la línea 2, la persona no sintió el fin del andén y cayó a las vías, el hombre quedó en medio de las vías, en la zona que no estaba electrificada, por lo que no sucedió una catástrofe mayor.

CDMX Reconstrucción por 19-S tendrá consulta

Usuarios en redes sociales reaccionaron y se quejaron de la lenta respuesta del personal de seguridad del andén.

Tuit metro

Afortunadamente, la persona fue rescatada, se presentó retraso de unos minutos en la línea dos, pero no hubo afectaciones mayores.





La línea 2 del metro ha presentado al menos tres fallas en los últimos 12 días, lo cual ha ha afectado a miles de usuarios.