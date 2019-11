IP exhorta a colectivos de mujeres no hacer desmanes en marcha

Ante la marcha que diferentes colectivos de mujeres feministas realizarán este lunes próximo, un grupo de comerciantes establecidos y empresarios del Centro Histórico lanzó un llamado para que durante la protesta se eviten daños a locales comerciales y a edificios patrimoniales.

Ángel Mussi, de Corporación Mussi S.A. de C.V., reiteró su apoyo a la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e informó que ya se realizó un acercamiento con autoridades del gobierno capitalino para solicitar el control de la movilización y resguardo a los negocios del Centro Histórico.

“Estamos más que de acuerdo en que hagan su marcha (…) hoy con lo que no estamos de acuerdo es que lo hagan de manera vandálica y que no tiene nada que ver con los actos que hacen, porque minimizan la expresión de su manifestación. Entonces se desvirtúa el objetivo y el objetivo es apoyarlas”, expresó.

Informó que los comerciantes de la zona están en la disposición de colocar distintivos en las fachadas de los locales para respaldar las demandas de los colectivos feministas, pero subrayó que se deben evitar los daños, ya que representa gastos y pérdidas, pues en algunos casos los seguros no cubren las afectaciones.

Por su parte, Guadalupe Gómez Collada, de Acércate al Centro, dijo que cuando se realizan pintas en un inmueble histórico le causan un daño severo, ya que la cantera absorbe la pintura y para retirarla es necesario realizar un proceso complejo. Por ello, diversas instituciones o negocios deciden colocar tapiales al exterior para evitar un deterioro.

El llamado de nuevo, es al respeto. No podemos pedir respeto, si no respetamos; entonces les suplicamos de una manera muy atenta que hagan su marcha, estamos con ellas, vamos a participar, pero que respeten a nuestro patrimonio”, señaló Gómez Collado.

Paty Portillo, de Obsession Boutique, destacó que cuando las marchas no son bien llevadas, también dañan a las mujeres que se encuentran al frente de los negocios, ya que no sólo hay hombres, también hay familias completas que trabajan arduamente todos los días.

“Si nos estamos manifestando para hablar por las mujeres, entonces vamos a incluirnos a todas, a las que trabajamos, a las que no podemos ir a esa marcha; y que no nos afecten, que no dañen nuestros patrimonios, nuestro día de trabajo, incluso que no dañen la imagen del Centro Histórico”

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes Maryjose de Morán, de Hotel Castropol; Silvia Mussi, de Corporación Mussi; Maricela Santiago y Helen Dersdepanian, de Zapaterías Karele; Karen Villamil, de Zapaterías Vazza.

Desde el pasado 16 de agosto colectivos feministas han realizado protestas callejeras y en todas ha habido desmanes.