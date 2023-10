IPN da de baja a Diego "N", alumno que habría alterado fotos de mujeres con IA

La Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESCA Santo Tomás, del IPN, dictaminó por unanimidad la baja definitiva de Diego "N", investigado por presuntamente poseer y difundir más de 166 mil fotos de mujeres reales y alteradas con inteligencia artificial.

"El Consejo dictaminó por unanimidad la baja definitiva del alumno. Lo anterior, una vez que se puso en marcha el Protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género para cumplir con la normatividad interna del IPN", explicó el IPN a través de un comunicado.

Sociedad ¿Ley Olimpia podría aplicarse contra alumno del IPN que habría alterado con IA fotos de mujeres?

Esta tarde la asamblea de justicia digital del IPN, conformada por ocho alumnas, exigió la baja definitiva de Diego N. El estudiante presuntamente vendió en línea fotografías íntimas modificadas con inteligencia artificial de mujeres entre 17 y 25 años tomadas en los salones de clases y en los pasillos.

El grupo bloqueó por casi tres horas una de las avenidas de acceso a la ESCA para exigir a las autoridades educativas prevenir y castigar este tipo de violencia en el IPN, además de acusar irregularidades en la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

“Exigimos la baja definitiva del alumno Diego N y que se le niegue cualquier oportunidad de revalidación o reinserción a futuro por representar un peligro para nuestra institución y para las alumnas. Él está suspendido, pero sabemos que está en los alrededores de la escuela”, expresaron ayer.

Te podría interesar: Revisan dispositivos de alumno del IPN que vendía fotos íntimas de compañeras

El director del plantel, Alonso Rojas Rodríguez, se acercó a la manifestación, pero las alumnas lo rechazaron, pues no recibieron su apoyo durante la denuncia formal ante la FGJ.

Fue hasta las 20:00 horas cuando el IPN reveló la baja de Diego N. “En el IPN no hay tolerancia ante este tipo de actos; la institución mantiene la política de combatir la violencia de género, el abuso y el acoso en contra de nuestro alumnado. El proceso legal en contra del alumno se mantiene en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y ratifica su postura de coadyuvar con información”, agregó el instituto a través de un comunicado.

Una de las voceras, cuyo nombre se reservó, explicó que la FGJ fue omisa en el primer acercamiento para denunciar. Sin embargo, al ratificarla obtuvieron medidas de protección como vigilancia en sus hogares y acompañamiento afuera de la escuela, aunque aún no asisten a clases.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Nos sentimos un poco más seguras, pero Diego sigue en los alrededores,la institución no ha hecho nada. El director explica que según nos dio el apoyo, pero no es así. Nos iba a dar un asesor jurídico y nunca llegó, el día del juicio su respuesta fue: no las voy a representar, solo les voy a dar un asesoramiento”, dijo.

Como informó este diario en junio pasado, el IPN tiene un nuevo protocolo de atención para víctimas de violencia, el cual surgió el 6 de diciembre de 2019 y fue actualizado el 31 de mayo de 2023.

De acuerdo con la directora de la Unidad de Género, el nuevo protocolo establece una atención de la víctima no mayor a siete días y promueve acciones preventivas contra la violencia de género.

Las alumnas confirmaron que ese protocolo no se aplicó y pidieron que el IPN destine representantes legales debidamente capacitados con perspectiva de género en cada unidad académica, además de brindar acompañamiento y asesoramiento en tiempo y forma.

Olimpia Coral, impulsora de la Ley Olimpia que castiga la violencia digital, acompaña a las alumnas en este proceso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Reclamamos la responsabilidad de las autoridades académicas de nuestro IPN y la reparación del daño con todos los recursos político, sociales, legales, económicos, materiales y académicos, así como en materia de salud física y mental hacia las afectadas, dada la negligencia con la que se trató a las víctimas, misma que provocó que se alterara la cadena de custodia de pruebas favoreciendo al posible agresor dentro de la investigación y afectando el debido proceso”, reclamaron las alumnas.