¿Tienes medicamentos caducados? El IPN organiza campaña de recolección

La acumulación de medicamentos suele ser normal después de pasar por algún tipo de enfermedad o malestar, a veces, tras finalizar un tratamiento las pastillas sobrantes se quedan guardadas en el botiquín.

Aunque se tenga la idea de poder recurrir a las mismas medicinas, estas pueden ser obsoletas para tratar un nuevo padecimiento o caducar en la espera de volver a ser utilizadas, por eso es importante desecharlas de manera adecuada una vez que dejen de ser parte de una receta.

¿En dónde puedo desechar medicamentos caducados?

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó a través de sus redes sociales sobre la segunda campaña de recolección de medicamentos organizada por el Laboratorio de Toxicología Acuática.

Si buscas deshacerte de tus viejas medicinas tienes hasta el 19 de enero de 2024 para acudir a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en los planteles de Zacatenco y el Casco de Santo Tomás.

¡Tienes hasta el 19 de enero para llevar tus medicamentos caducados a la @IPNENCB en Zacatenco y Casco de Santo Tomás! Participa en la segunda campaña de recolección que organiza el Laboratorio de Toxicología Acuática de la #ENCB Unidad Zacatenco en conjunto con #SINGREM.

“Se reciben medicamentos caducados, en desuso, sobrantes de tratamientos, cajas de medicamentos, envases vacíos o con restos y medicinas de uso veterinario”, publicó el IPN.

¿Cómo eliminar medicamentos no utilizados de forma segura?

Si no tienes al alcance un sitio especializado para recolectar medicinas que ya no utilizas, puedes seguir estos pasos recomendados por la Food and Drugs Administration (FDA):