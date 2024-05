ISSSTE, sin dinero para mantener alberca en multifamiliar de Benito Juárez

La falta de presupuesto ha hecho que, durante cinco años, la alberca del Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), en la alcaldía Benito Juárez, permanezca cerrada, a pesar de que durante al menos dos ocasiones intentaron rehabilitarla, para el uso de los habitantes de la unidad habitacional.

En una solicitud vía transparencia realizada por El Sol de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) encargada de la administración de la alberca, informó que la alberca “temporalmente se encuentra fuera de servicio derivado de la falta de asignación presupuestal”.

Se trata de un espacio con dimensiones de 25 metros de longitud y 12.5 metros de ancho localizada en medio de la unidad. Aunque nadie la usa, actualmente es vigilada por personal privado, el agua luce limpia y los carriles en buen estado.

La alberca es uno de los atractivos de la unidad desde su construcción, en la década de los 40. Durante casi cuatro décadas, el CUPA fue propiedad del Estado y administrado por el ISSSTE.

En 1987, la unidad fue privatizada y las viviendas vendidas a sus habitantes; sin embargo, la administración de la alberca siguió en manos del ISSSTE y durante 22 años estuvo abandonada. El instituto intentó que la alberca fuera cedida en comodato a la entonces delegación Benito Juárez, el trámite generó el descuido del espacio y fue hasta el año 2012 que el ISSSTE optó por retomar la administración, en septiembre de ese año fue reabierta al público.

En ese entonces, la alberca daba servicio gratuito a pensionados, y derechohabientes pagaban mensualidades de 150 pesos; su servicio era intermitente, por los frecuentes cierres.

Hasta antes de su último cierre, en 2019, los habitantes de la unidad pagaban una cuota de 250 pesos y 500 los que no vivían ahí, refirió Alfredo García, habitante del CUPA y otrora usuario de la alberca. Hasta antes del cierre, había cuatro personas que daban clases de natación, además de un encargado técnico de la alberca y un auxiliar de operación.

De acuerdo con información del ISSSTE, en los contratos de obras bienes y servicios 2015-2017, la alberca del CUPA era mantenida con una partida presupuestal de siete millones 959 mil 545.55 pesos. El Sol de México realizó una búsqueda de los años posteriores sin encontrar información pública sobre el presupuesto para la alberca.

En 2018, nuevamente fue cerrada “derivado de la necesidad de mantenimiento y mejoramiento requeridas en la alberca, se realizan pruebas necesarias en el vaso de la alberca, así como al cuarto de máquinas, termobombas en el inmueble en comento, para garantizar la seguridad e integridad de los asistentes”, según informó el ISSSTE vía transparencia.

Alfredo García relató que la alberca fue cerrada definitivamente por la pandemia de COVID-19 y es fecha que no brinda servicio, sin que se les explique a los vecinos por qué. Manifestó la necesidad de reabrir el espacio, principalmente para los adultos mayores que ahí acudían.

En una solicitud vía transparencia realizada por esta casa editorial, el ISSSTE se declaró incompetente para proporcionar información respecto al gasto mensual para el mantenimiento de la alberca, ya que la Subdelegación de Administración en la Delegación Regional Zona Sur del ISSSTE era la encargada de la administración.

En tanto, la Subdelegación expuso en el oficio con número de folio 330017124002861 que actualmente no existe un contrato vigente de mantenimiento, debido a que la subdelegación de prestaciones no lo ha solicitado.

Apenas el año pasado, el ISSSTE informó que había un proceso administrativo abierto ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), razón por la que no era posible abrir la alberca. En la solicitud vía transparencia con número de folio 330017123003861, el ISSSTE indica que , hasta junio del 2023, no había culminado el procedimiento, del que no especifican los motivos.