Iztapalapa dejó de ser el traspatio de la Ciudad: Clara Brugada, alcaldesa reelecta

La siguiente etapa de Clara Brugada al frente de la alcaldía de Iztapalapa será dedicada a la creación de territorios de paz e igualdad para que los próximos tres años sean los mejores en esa demarcación.

“Tenemos una Iztapalapa que dejó de ser el traspatio de la Ciudad de México y hoy se está poniendo a la vanguardia. En estos pocos años construimos una obra cultural y deportiva única, que no la tiene ninguna otra alcaldía”, indica en entrevista con El Sol de México.

¿Qué le hace falta a la alcaldía Iztapalapa?

Iztapalapa, como todos sabemos, es el segundo municipio con mayor número de habitantes de todo el país, es una demarcación que concentra mucha pobreza, digamos que la mayor parte de la pobreza de la ciudad está en Iztapalapa; y tenemos rezagos históricos.

Ahorita, yo considero que necesitamos todavía mejorar, estar con mayor seguridad, el que tengamos más agua, el que tengamos menos pobreza, más niveles educativos; como que los grandes problemas estructurales del país se concentran en Iztapalapa. Ese tiene que ser un camino para que Iztapalapa esté mejor.

¿Cuál fue la primera acción a emprender en este nuevo periodo y qué planes tiene para enfrentar las carencias de Iztapalapa?

Primeramente, lo que voy a hacer en muy poco tiempo, va a ser regresar a la ciudadanía. Estos dos meses que tuvimos de campaña, pedí licencia para ser candidata, teníamos todo el derecho de no pedir ni siquiera licencia, pero siempre decidimos, por supuesto, por convicción, separar gobierno de campaña.

Lo primero que vamos a hacer es regresar a las calles, regresar a las colonias, hacer un recorrido por todo Iztapalapa, pero ya como Gobierno, y mejorando, atendiendo las necesidades de la población. Eso es lo primero.

Paralelamente, estaremos echando a andar las Utopías (centros culturales y educativos), que es en dónde estamos en este momento que todavía no las inauguramos, no hemos echado andar toda la cantidad enorme de talleres y de actividades y es por la pandemia.

Entonces, en cuanto tengamos ya la vacunación completa, y cambiemos de semáforo, estaremos abriendo las utopías con toda la cantidad de actividades culturales, deportivas y recreativas.

(...) Vamos a continuar con muchos programas sociales importantes, vamos a atender el tema de seguridad, en fin, nosotros no paramos, nosotros no estamos haciendo una gran diferencia en la primera y la segunda etapa, sino es una continuidad de mejoras, una profundización de la transformación.Tú te das cuenta de que Iztapalapa ya no es la misma, tú puedes entrar a Iztapalapa y tenemos 180 caminos seguros, donde se ha invertido en mucha iluminación, cambio de imagen, videocámaras, murales, por ejemplo, somos la alcaldía con más murales de todo el mundo, de todo el mundo, vamos a ganar el récord Guinness de la alcaldía con más murales y tenemos cinco mil 565 murales.

¿Usted, considera que Iztapalapa es una alcaldía peligrosa?

Bueno, hemos bajado la incidencia delictiva en 47 por ciento; yo recibí Iztapalapa teniendo al mes mil 84 delitos de alto impacto y en el mes de junio cerramos con menos de 600 delitos de alto impacto, con 480 delitos de alto impacto.

Entonces, ha bajado muchísimo la incidencia delictiva, sin embargo, nuestro gran reto es que la gente se sienta segura, o sea, no basta sólo con lograr esta disminución, que no son nuestros datos son los datos oficiales del secretariado(...).

Creo que eso definiría la siguiente etapa, la construcción de territorios de paz e igualdad y vamos a buscar, pero tenemos y sabemos cuáles son las colonias con más violencia, y vamos a desarrollar un gran proyecto interinstitucional que permita atender de manera integral a la población.

¿Cómo hacer llegar el agua?

Las alcaldías no tenemos atribuciones lamentablemente de atender y resolver el problema del agua, porque es un problema de toda la ciudad, es un tema que se tiene que ver inclusive de manera metropolitana.

Aquí, la buena noticia es que el Gobierno federal y el de la Ciudad, tendrán, y ya lo están haciendo afortunadamente, en coordinación con la alcaldía, el gran proyecto para que haya más agua a Iztapalapa y esto no es tan sencillo.

Llevamos décadas sin agua en Iztapalapa, pero hay un compromiso de que a finales de 2024 llegue más agua a Iztapalapa, así que es el compromiso que hizo la jefa de Gobierno.

¿Qué planes tiene para la reactivación económica de Iztapalapa?

R. Como sabemos, la pandemia ha afectado mucho la economía, los empleos, sobre todo. Tenemos varios ejes, uno de ellos es la propia obra pública de la alcaldía, eso hace que la población que se contrate con empresas.

Otro aspecto tiene que ver con hacer una alianza con los empresarios de Iztapalapa, que ya la tenemos, y con otros empresarios de la ciudad para que contraten ya, en este proceso de reactivación económica, y tenemos una agencia de empleo, que le llamamos Tequicatl, y a través de esa agencia de empleo, la población puede ir consiguiendo empleo hoy.

