[Video] Como en Colombia, Iztapalapa tendrá escaleras eléctricas en sus calles

Como en Colombia, la alcaldía de Iztapalapa prepara la construcción de escaleras eléctricas que mejoren la movilidad de las colonias de la parte alta de la demarcación, donde, dijo la alcaldesa Clara Brugada, suben “escalando o a gatas”.

Durante la instalación del Consejo de Movilidad de la alcaldía, Brugada Molina refirió que la primera escalera de este tipo se construirá en la colonia Xalpa, en la Sierra de Santa Catarina, donde también habrá una de las líneas de teleférico llamadas Cablebús.

Este tipo de herramientas para mejorar la movilidad de barrios ubicadas en zonas altas tiene su antecedente en los barrios de la Comuna 13, en Medellín, Colombia, donde desde 2011 se construyeron escaleras eléctricas públicas con 350 escalones.

En el caso de Iztapalapa, la alcaldesa señaló que tendrá 280 escalones, aunque no proporcionó detalles del costo del proyecto. “El problema es que hay personas con discapacidad que no pueden bajar, no tienen acceso a moverse justamente por los lugares por donde están ubicados”.

Asimismo se instalaron elevadores públicos en Ermita Iztapalapa, se construirán cinco ciclovías y se invertirán 75 millones de pesos para mejorar las condiciones de las banquetas y con esto mejorar la seguridad de peatones.

Para ubicar las zonas prioritarias, Brugada adelantó que el 20 de febrero los funcionarios vinculados a temas de movilidad recorrerán la demarcación en sillas de ruedas por todo el territorio “para que conozcan las necesidades que tienen las personas con discapacidad”.

Asimismo se continuará con la intervención de cruceros peligrosos para peatones, por lo que se rehabilitarán 50 considerados de alto riesgo, ya que en 2018 se contabilizaron mil 583 incidentes de tránsito que causaron 99 muertes y 458 personas lesionadas.

Por su parte el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, recordó que el gobierno capitalino intervendrá 35 cruces conflictivos en los primeros 100 días de la administración, de los cuales seis se ubican en vialidades como Periférico, Ejes 5 y 6 sur.

Debido a que Iztapalapa es una de las demarcaciones en donde más se pedalea, con 48 mil viajes diarios en bicicleta, se anunció la creación de plan maestro de ciclovías, biciescuelas, biciecionamientos y un programa de bicicletas públicas.

Sobre el programa de bicicletas públicos se informó en el Consejo de Movilidad que se implementarán 50 rutas, una de las cuales irá de la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro al campus Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Asimismo Brugada Molina respaldó la cancelación de la concesión del Centro de Transferencia Modal de Constitución de 1917, ya que, acusó, la concesión privilegiaba las ganancias de la empresa por encima del beneficio para el gobierno de la Ciudad de México.

“Consideramos que es correcta la decisión de cancelar, creemos que era un mal negocio para la Ciudad el hecho de que el principal espacio público de Iztapalapa iba a ser destinado para la explotación comercial por 40 años con prórroga de otros 40 años”, comentó.