Iztapalapenses ya tienen a su elegido hijo de Dios para Semana Santa

Iván Pedro Estrella Mosco, de 24 años y vecino del Barrio de San Pedro, en Iztapalapa, fue elegido para representar el papel de Jesús de Nazaret durante la 175 Representación de la Pasión de Cristo en dicha delegación.

He pedido el papel alrededor de seis años, me he quedado en eliminatorias, pero ahora es un gran orgullo haber sido elegido, significa representar a mi familia, a todo el comité

Iván Pedro Estrella Mosco, el elegido como el hijo de Dios

Contento y orgulloso de ser elegido para representar el papel de Jesús de Nazaret; lo intenté durante 6 años y hoy daré más del 100% para cumplir con este compromiso.

Así lo expresa Ivan Pedro Estrella Mosco.

Expresó el joven, quien fue elegido de entre 10 muchachos este domingo en La Casa de los Ensayos.

En un video publicado por la delegación Iztapalapa vía Twitter, @Del_Iztapalapa, se pude ver al joven visiblemente emocionado por haber obtenido el papel protagónico.

"Es un gran compromiso el que llevo. Es poco tiempo el que se tiene para prepararse, pero tengo que entregar el 110 por ciento de mí para hacer esta representación dignamente", destacó Estrella Mosco.

El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C., publicó en @cossiac: "David Agonizantes Buendía, de 13 años, vecino del barrio San José, es electo como Arcángel Gabriel".

El proceso de selección de Jesús de Nazaret y el elenco masculino continúa en la Casa de los Ensayos.