Jóvenes saturan hospitales y centros de vacunación

El rápido incremento de pacientes con Covid-19 ha causado la saturación de algunos hospitales, pero también provocó que decenas de miles de jóvenes -los más afectados en esta tercera ola de contagios- abarrotaran en los últimos tres días los centros de vacunación.

Debido al alza en las hospitalizaciones por casos Covid, algunos centros de salud de la Ciudad de México ya operan al máximo de su capacidad; incluso, han tenido que canalizar a otros hospitales a pacientes con coronavirus porque "ya no hay camas".

Sociedad Más de 19 mil casos nuevos de Covid-19 por tercer día consecutivo

En un recorrido realizado por El Sol de México en el Hospital de Infectología "Dr. Daniel Méndez Hernández", del Centro Médico Nacional La Raza, un paciente de 73 años que llegó en una ambulancia particular en calidad de urgencia, no pudo ser atendido debido a que el nosocomio ya no tenía espacio; sin embargo, no supieron decirle con claridad en qué otra clínica podría ser atendido.

"Es una impotencia que se siente, pues lo que necesitas es ayuda, que te guíen y que te digan a qué hospital puedes ir o que luego, luego, canalicen a tu paciente. Ahorita mi papá está saturando a 75 por ciento, es muy bajo". indicó Ricardo López, quien se trasladó al Hospital General Número 27, ubicado en Tlatelolco.

Sin embargo, en dicha clínica, en donde recientemente se manifestaron bloqueando la vialidad por falta de insu-mos, así como señalaron dificultades al acceso de agua y jabón, trabajadores de salud confirmaron a este diario que el lugar ya se encuentra a 90 por ciento de su capacidad.

Incluso, mencionaron que debido al alza por casos el hospital dejará de ser híbrido (que atiende a pacientes con Covid y con otras enfermedades), y señalaron que los pacientes sometidos a cirugías son canalizados a otras clínicas para evitar contagios, situación que este diario comprobó, pues en menos de una hora dos ambulancias realizaron traslados al hospital número 29.

De acuerdo con el mapa de disponibilidad de camas del Gobierno de la Ciudad de México, el Hospital General Número 27, así como el de Infectología, ya registran una ocupación de 100 por ciento en camas generales, mientras que en camas de cuidados intensivos ya reporta disponibilidad media.

GASTAN MÁS DE 20 MIL PESOS EN NOSOCOMIOS PARTICULARES

Pilar Rangel, quien es madre de una niña de 12 años que fue diagnosticada con Covid relató a El Sol de México cómo tuvo que desembolsar más de 20 mil pesos para diagnósticos, placas y hasta un tanque de oxígeno.

"Ingresó el sábado porque tenía ya neumonía en 60 por ciento de sus pulmones. El viernes pasado fue cuando le empezó a bajar la saturación. Nos comentaron que la niña tenía hipoxia feliz, que es cuando la saturación de oxígeno es muy baja, pero la niña se veía bien, no tenía síntomas de que le faltara el aire o estuviera mareada", comentó.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

La menor salió del hospital en una silla de ruedas, así como con un tanque de oxígeno que le ayudaba a respirar a la niña a través de una sonda, la cual tendrá que usar todas las noches durante un mes debido al Covid que padeció.

Así como el caso de esta menor, otro más se registró en el Hospital de Infectología. De acuerdo con testimonios de enfermeros, los pacientes que más llegan tienen entre 20 y 40 años.

JÓVENES ACUDEN EN MASA A VACUNARSE

A partir del martes pasado decenas de miles de jóvenes de 18 a 29 años acudieron a los centros de vacunación de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan e Iztacalco.

Desde esa fecha se han tenido que inyectar a más del 100 por ciento de las personas contempladas en el padrón del Gobierno de la ciudad.

En días pasados, las autoridades capitalinas señalaron que era una buena reacción de los jóvenes, pero ayer Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, exhortó a este sector de la población a respetar el día, hora y sede de vacunación para evitar que se registre falta de vacunas.

"Nadie se ha quedado sin vacunar, pero sí pedimos a la gente que nos ayuden a respetar el día, la hora y alcaldía a la que estamos citando, sino las vacunas se nos pueden acabar.

"(Pedimos) no compartir comprobar domicilio, ni comprarlos, ayudarnos a cumplir con el plan de vacunación y que tengan plena certeza de que van a ser vacunados muy pronto, pero necesitamos su apoyo", indicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la misma conferencia se informó que la vacunación en la alcaldía Iztacalco concluirá el sábado y no el domingo como se tenía programado, debido a que este 1 de agosto se celebrará la Consulta Popular.

Para hoy deberán acudir las personas con cuyo apellido paterno inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos. En caso de no asistir, recibirán su vacuna cualquier día de la próxima semana.