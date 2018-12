Juan Manuel Pérez Cova será el nuevo director de Bomberos en CDMX

Juan Manuel Pérez Cova será el director del Heroico Cuerpo de Bomberos en la próxima administración del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.



Cova tiene la encomienda de poner orden administrativo en todas las áreas, aseguró Rosa Icela Rodríguez, próxima secretaria de gobierno, misma que presentó al nuevo funcionario.

"Habrá diálogo y respeto para todos los trabajadores no se trata de una persecución política contra el líder sindical Ismael Figueroa pero se tomarán decisiones en cada uno de los lugares", sostuvo Rodríguez.

Y resaltó: "Está nombrado por la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum en el Cuerpo de Bomberos para poner orden administrativo para crear una buena relación con todos y cada uno de los trabajadores pero tú no puedes far un buen servicio si no tienes orden si tienes un clima de violencia, si vendes plazas, eso no debe seguir, eso es lo que queremos hacer, primero poner orden y después ir tomando las determinaciones correspondientes".

Pérez Cova es licenciado en derecho, con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.