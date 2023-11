Jueza ordena detención de tala de árboles en Chapultepec por obras del Cablebús

Una jueza federal en materia administrativa ordenó la detención provisional del corte de árboles en el Bosque de Chapultepec con motivo de las obras de la Línea 3 del Cablebús, informó la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla.

Te podría interesar: Batres busca que la tala ilegal se tipifique como delito de ecocidio

La legisladora dijo que el Gobierno de la Ciudad de México lleva más de cinco mil árboles talados indiscriminadamente por las diversas obras que llevó a cabo en los últimos cinco años y en el caso de la construcción de ese medio de transporte son cerca mil 32 sujetos arbóreos los que reconocen las autoridades que van a aserrar en ese lugar, de los cuales ya van más de 200 y solamente tenían permiso para 17.

Aclaró que la decisión de la juzgadora es hasta que tome una decisión definitiva sobre uno de los cinco amparos interpuestos por vecinos, que mantienen su oposición a que esa obra genere más daños al medio ambiente de ese pulmón de la ciudad.

CDMX CDMX recupera de invasores 623 hectáreas de áreas naturales protegidas

La senadora de MC ratificó que la obra no tiene los permisos para efectuarse, como los de impacto urbano, el referente al ambiente, la autorización de la alcaldía Miguel Hidalgo en ciertas zonas y tampoco consultaron a los vecinos sobre esta construcción.

Opinó que si la jueza suspende definitivamente la tala de árboles en el Bosque de Chapultepec, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá necesariamente que cambiar el trazo de la Línea 3 del Cablebús.

“Jamás nos vamos a oponer a una obra de movilidad en la ciudad, llevamos mucho años peleando por mejorar la movilidad del transporte público de la ciudad, el problema es que parece que este gobierno está atrapado en los setentas y esa infraestructura tiene que pasar por encima de la flora y la fauna de la ciudad y eso sí no lo vamos a permitir”, advirtió Ballesteros Mancilla.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En su oportunidad, el abogado Miguel Meza recordó que Chapultepec tiene el reconocimiento de Área de Valor Ambiental desde 2003 y "no le pueden tocar una hoja de un árbol sin aprobación previa, pero el gobierno, aseguró, se apresta a construir 12 mil metros cuadrados y eso requiere de una autorización de impacto urbano, la cual no tienen porque las autoridades no la otorgan aún".

El representante de los vecinos sumó a estos daños ambientales, el que genera la construcción, por ejemplo, las columnas implican cargas mayores para el suelo que hay alrededor del bosque, esto compacta el terreno e impide la captación de agua.

Un juzgado de Distrito en Materia Administrativa, en la #CDMX, otorgó una suspensión provisional contra la tala de árboles en la tercera sección del #BosquedeChapultepec por las obras de la #Línea3Cablebús.



Los juzgados han reconocido a los vecinos demandantes como… pic.twitter.com/TnjqawX4S6 — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) November 16, 2023

“También hay otro problema ahí muy grande, que es el riesgo para la vida de las personas que transitan en el Cablebús y para los vecinos de la zona, porque están ubicado en una zona de alto riesgo de hundimientos, donde hay minas que se construyeron hace cientos de años y las autoridades no tienen un mapa de dónde están ubicadas estas minas. Están improvisando sobre la marcha, como lo han hecho con otras obras, como el Aeropuerto de Santa Lucía”, recordó el abogado.

Dio a conocer que entre los amparos interpuestos hay, precisamente, el planteamiento de cómo la obra pone en riesgo a los vecinos de la misma e insistió que carece de los permisos de Impacto Urbano y el medioambiental.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, la vecina de la zona, Patricia Nieto, denunció que la construcción del Cablebús provocó y que nunca tomaron la opinión de los ciudadanos para llevar a cabo la obra, la cual también afecta las bardas del Panteón Dolores.