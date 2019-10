JusticiaParaMorita. Sujeto aventó desde un quinto piso a un perrito salchicha

¡Lo aventó desde el quinto piso! El grito desesperado se replica en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaMorita, un perrito que fue brutalmente despojado de su vida por un sujeto en la colonia Narvarte.

El reclamo es claro; exigir que Miguel Ángel Martínez Cortés de 24 años, el agresor de la perrita Morita enfrente todo el peso de la ley por la extrema violencia contra el can.

La historia de este caso de maltrato animal se remonta al 8 de octubre en el domicilio ubicado en Anaxágoras número 446 cuando minutos después de las 23:00 horas, dos policías recibieron un llamado de emergencia por un conato de violencia.

Presuntamente el casero corrió a Miguel Ángel del edificio en donde vivía y en venganza cometió el artero ataque.

En ese momento, un señor de nombre José Ávila de 50 años dio parte a los elementos policiacos que el joven Miguel Ángel había aventado al perro Salchicha desde un quinto piso provocándole la inmediata muerte.

Miguel fue puesto a disposición del agente de la Procuraduría capitalina y se aperturó una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.

Cuatro días después de ataque, el agresor rompió el silencio y se deslindó del acto en un post de su página de Facebook indicando que se siente feliz pues fue algo que "nunca" hizo.

"Las personas que me conocen saben la calidad de persona que soy, y las que no sigan hablando [...]Obvio es algo que nunca hice. Por lo mientras me siento feliz con la persona que soy y mientras esté seguro de lo que soy , es lo suficiente", escribió.