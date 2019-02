L 12 estaría parada hasta por 20 días

La suspensión de las obras de ampliación de Línea 12 del Metro podría ser larga. Aunque todo depende de qué tan pronto el consorcio constructor presente su Programa Interno de Protección Civil, la construcción podría estar detenida hasta por 20 días.

En entrevista con El Sol de México la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, apuntó que una vez que las constructoras presenten el Programa Interno de Protección Civil y sus respectivos términos de referencia, vendrá un análisis por parte de la alcaldía.

“Si aparece la empresa con su programa se pueden quitar los sellos, pero no va a ser tan rápido como hubiésemos querido porque no lo tenían esa es la verdad”, dijo desde la colonia Primera Victoria, donde está una de las seis lumbreras que fueron suspendidas.

“Dijeron que hoy (ayer) en la tarde nos lo iban a llevar, pero habrá que revisarlo cuidadosamente. Nos e van a continuar los trabajos hasta que entreguen el Programa Interno de Protección Civil”, remarcó Sansores San Román.

Cuántos días puede quedar suspendida la obra, se le cuestionó, a lo que respondió: “puede llegar a 20 días, no queremos eso, depende de la empresa y que lo hagan bien porque no vamos a solapar irregularidades”.

En un recorrido por la zona este diario confirmó que los trabajos de ampliación de la Línea 12 están detenidos, no obstante se mantienen los trabajos de mitigación de daños a 160 inmuebles afectados en la colonia Primera Victoria.

SE ADVIRTIÓ SUSPENSIÓN

Luego de atender algunas peticiones ciudadanas, la alcaldesa hizo un llamado al secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, a que visite las colonias afectadas por la construcción para conocer de primera mano la situación de los vecinos y la lentitud con la que avanzan las obras.

“El secretario de Obras no ha venido a recorrer la colonia, yo creo que sí es importante que tomen decisiones en el lugar donde suceden los hechos y no desde el escritorio. (Si viene) va a tener otra visión y se va a dar cuenta que las obras van muy lento”, comentó.

Pese a que la suspensión de los trabajos implica aún más retraso, la alcaldesa rechazó que se vaya a generar un choque con el gobierno central: “a lo mejor habrá sentimientos, incomprensión, pero terminarán por darnos la razón porque no lo estamos haciendo como una ocurrencia, tiene todo el sustento jurídico, con toda la responsabilidad asumimos tomar esta decisión”.

“Se le advirtió a la Secretaría de Obras que si no tenían ese manual de protección civil íbamos a suspender la obra. Creo que no nos creyeron. Yo les dije: no amenazo, si se los digo es porque lo voy a hacer. Nos dijeron que lo iban a localizar (el documento) y nunca se presentó, entonces no dudé. No fue una sorpresa había advertencia”, enfatizó.