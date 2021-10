La Calle de las Novias busca reactivarse con un nuevo corredor

Los 188 comercios instalados en la calle República de Honduras en el Centro Histórico -que forman parte de la Calle de las Novias-, se encuentran listos para integrar un nuevo corredor semipeatonal, el cual se prevé inicie el próximo año en República del Brasil y culmine en Eje Central, hasta Plaza Garibaldi.

De acuerdo con la titular de la Coordinación de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Dunia Ludlow, con este corredor se reactivará la economía en la zona, que se ha visto afectada principalmente por la inseguridad y la pandemia. Ante ello, el proyecto se adelanta un año debido a que se tenía contemplado iniciar en 2023.

En entrevista con El Sol de México, José Luis Santiago, presidente de la asociación de la Calle de las Novias, aseguró que esta zona aún no se reactiva por la pandemia, pues apenas las ventas están en 50 por ciento en comparación con 2019. Señaló que el principal problema de la zona es la movilidad, la inseguridad y el comercio ambulante, por lo que los 188 negocios que componen la calle de Honduras apoyan la instalación del corredor.

“Este corredor yo lo propuse formalmente desde 2015, porque hemos visto que calles como Regina, que eran calle muertas, se reactivaron. Es importante que esto se conecte con la gran actividad que se hace por la calle de Francisco I. Madero (peatonal), en donde pasan alrededor de 800 mil personas en un sábado.

“A la gente le da miedo, o porque no hay movilidad o porque luego no sabe salir. La problemática más grande de la gente es la movilidad, que quedas atrapada, que tardas tres horas en llegar, que está la marcha. Si no hay movilidad la gente tiene una mala experiencia”, indicó José Luis Santiago.

Por esta zona del Centro Histórico las calles lucen vacías. Los locatarios prevén que las ventas no incrementen mucho a pesar de que la Ciudad de México ya se encuentra en semáforo verde y de que noviembre es el mejor mes del año en ventas.

“Aquí no hay la actividad comercial como en otros lados. Noviembre es el mejor mes del año, se supone estamos en la temporada y lo veo bajísimo. Nosotros somos el número uno, aquí nace la moda, de aquí a la República, nosotros somos la mayor oferta; en algún momento fuimos los aparadores más retratados”, aseguró.

República de Honduras ha sido fuertemente golpeada por la inseguridad. Anteriormente, de acuerdo con locatarios de lugar, se registraban alrededor de 90 asaltos en un fin de semana.

“Queremos que Garibaldi sea una plaza de día, que la gente venga a oír mariachis, como va a Tlaquepaque, Jalisco, a cualquier hora del día; y que venga a comer”, indicó.

Hasta el momento está en elaboración de Proyecto Ejecutivo este corredor.