La CDMX ha perdido 100 mil empleos desde marzo por la pandemia

De marzo a la fecha la Ciudad de México ha perdido 100 empleos a causa del parón económico derivado de la pandemia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum detalló que principalmente se trata de personas dedicadas al servicio de limpieza que eran subcontratadas por otras empresas y de personal perteneciente al sector de la construcción.

En una videoconferencia que encabezó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Centro Histórico, comentó que prevén que una vez que se reactiven las actividades económicas en la capital –en coordinación con el Estado de México- se podrían recuperar las fuentes de empleo que se han perdido hasta ahora y para ello diseñarán un programa de gobierno especial.

Aún sin fecha para que la Ciudad de México salga del confinamiento voluntario y se reactiven distintos sectores productivos, la mandataria capitalina precisó que esto ocurrirá hasta que el principal indicador, que son las personas hospitalizadas e intubadas, descienda y de esta manera sea seguro retomar la vida pública.

“En la Ciudad de México se han perdido más de 100 mil empleos de marzo a la fecha, estos empleos son principalmente de empresas de outsourcing que se dedicaban a la limpieza, ahí está el mayor porcentaje. La otra parte tiene que ver con empleos de la construcción. A la hora de abrir algunas de estas actividades se recuperarán de manera importante”, comentó.

Y agregó: “hay otros que tardarán un poco más en recuperarse y ahí es donde pensamos poder generar un programa adicional de apoyo al empleo. Ya lo estaremos informando, al mismo tiempo que informemos junto con el Estado de México de cuál es el programa de largo plazo de distintas actividades asociadas a semáforos (para poder levantar confinamiento)”.

Quiebran pymes

Por su parte la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) informó que de las 394 mil 121 unidades económicos que se estima que operan en la capital, en la modalidad de pequeña y mediana empresa, el 80 por ciento (315 mil 296) se encuentran cerradas debido a las restricciones en actividades no esenciales.

“De las 315 mil 296 unidades económicas que se encuentran inactivas se calcula que alrededor de 160 mil no reabrirán, estas bajas en el comercio a causa del Covid-19 reflejan la falta de unión entre el gobierno y las instituciones que representan al sector para dar una alternativa eficaz ante la situación que día a día acaba con varios negocios, empleos y posibilidades”, alertó en un comunicado.

En su comunicación el organismo empresarial agregó que “parte del problema es la falta de mecanismos y estructuras de apoyo por parte del gobierno hacia las pymes, más allá de los créditos, es importante complementar con un esquema de beneficios fiscales, la adaptación de modelos y espacios de consumo de forma equitativa, sin estas recomendaciones desgraciadamente las posibilidades de los negocios no están mejorando”.

“Es importante remarcar que en lo referente al apoyo fiscal no se trata de no cumplir con las responsabilidades como contribuyentes, pero consideramos que tener oportunidad de postergar estas aportaciones sería mejor para estos negocios, ya que la responsabilidad de estos eventos que ponen en riesgo el sector no es de los empresarios ni del gobierno sin embargo no hay un equilibrio en los esfuerzos y acciones para afrontar esta situación”, subrayó