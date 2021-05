La Línea 12 del Metro: fallas en la planeación, diseño y construcción

Este lunes por la noche, una ballena de la estructura de metro elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 colapsó, en los momentos en que pasaba uno de los trenes. A consecuencia de ello 15 personas murieron y 34 personas resultaron heridas.

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 como la obra cumbre del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon. Tuvo un costo de 26 mil millones de pesos y se diseñó para que durara 50 años.

Para marzo de 2014, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera, éste informó sobre “deficiencias” constructivas en la línea y los errores en el desarrollo de la obra. El entonces director general del Metro, Joel Ortega, anunció la suspensión del servicio en el tramo elevado de la Línea 12 (lo que corresponde a 11 de las 20 estaciones), hasta que se dieran a conocer los estudios, correcciones y mantenimiento que fueran necesarios por seguridad de los usuarios.

SYSTRA, la empresa encargada de hacer el diagnóstico explicó que la Línea 12 presentaba fallas en la planeación, diseño y construcción, lo que provoca un esfuerzo en las vías y su deterioro prematuro.

Esta empresa detalló que el bogie (chasis donde están los ejes de las ruedas) “no inscribe correctamente sobre la vía y hay un problema de interfaz rueda-riel en las curvas menores a 350 metros; aunado a que el tren por su peso induce esfuerzos extraordinarios a las vías, deteriorándolas y reduciendo su vida útil”.

Todos los involucrados en esta obra se desmarcaron y dieron su versión de los hechos. Marcelo Ebrard en entrevista con Carmen Aristegui dijo que la línea no se concluyó con “premura” ni se apresuró su inauguración. Detalló que la obra fue certificada por la empresa alemana TÜV, que dio el visto bueno para el inicio de su operación.

Las constructoras encargadas fueron ICA, Carso y Alstom. Entre su trabajo destaca el de las vías. En un comunicado, este consorcio sostiene que las fallas de la Línea 12 se deben a que los trenes no son compatibles con las vías.

“Lo anterior ha provocado un desgaste prematuro en todo el sistema de vías, dado que el diseño de las ruedas no es compatible con el tipo de riel especificado por el Proyecto Metro del Distrito Federal”, indicó.

Construcciones y Auxiliar de Ferocarriles (CAF México) fue la encargada de proporcionar los trenes. En un boletín de prensa expuso que fabricó lo trenes en estrecha colaboración con el STCM y bajo la supervisión permanente del personal de este organismo, quien avaló cada etapa de la misma, en estricto apego a la especificación técnica.

Acciones

Septiembre 2014: Se presentan las 32 acciones correctivas para el corredor de transporte, que incluye otro tipo de insumos para mejorar su funcionalidad.

Se presentan las 32 acciones correctivas para el corredor de transporte, que incluye otro tipo de insumos para mejorar su funcionalidad. Enero 2015: Comienzan los trabajos de rehabilitación y el análisis de proveedores de nuevos insumos

Comienzan los trabajos de rehabilitación y el análisis de proveedores de nuevos insumos Agosto 2015: Desmantelamiento y preparación de la vía para las pruebas dinámicas en las curvas 10, 11 y 12, zonas donde se ubicó la mayor afectación durante el diagnóstico

Desmantelamiento y preparación de la vía para las pruebas dinámicas en las curvas 10, 11 y 12, zonas donde se ubicó la mayor afectación durante el diagnóstico Septiembre 2015: Realizan pruebas dinámicas en intertramo Nopalera-Zapotitlán. Desmantelamiento curvas 34, 32, 30, 28, 27 y 22 del intertramo Culhuacán-Periférico Oriente.

Realizan pruebas dinámicas en intertramo Nopalera-Zapotitlán. Desmantelamiento curvas 34, 32, 30, 28, 27 y 22 del intertramo Culhuacán-Periférico Oriente. Noviembre 2015: Reapertura total de la Línea 12 y entrega a Sistema de Transporte Colectivo Metro para su operación y posterior mantenimiento.

Detenciones

La entonces Procuraduría General de Justicia capitalina detuvo a tres funcionarios implicados en las fallas de construcción de la Línea 12:

- Juan Armando Rodríguez Lara, quien se desempeñaba como Director General de Administración de Proyecto Metro

- Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar, estos dos empleados del organismo descentralizado Proyecto Metro.

- Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro, obtuvo un amparo provisional promovido por su abogado en octubre de 2015 y pagó cuatro mil 300 pesos para evitar ser detenido por las autoridades.

A finales de noviembre de 2017 un Tribunal Colegido entregó el amparo definitivo, al ratificar que fue engañado para que entregara concesiones destinadas al mantenimiento de la Línea Dorada.

El hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nunca fue acusado ni perseguido por la justicia por las fallas presentadas en la Línea 12.

Afectaciones por sismo

A causa del sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron cerradas las estaciones Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y la terminal Tláhuac, tramo en el cual el Gobierno de la Ciudad de México implementó el servicio de transporte mediante autobuses para apoyar a la población. El 30 de octubre fueron reabiertas nuevamente.

La Línea 12 corre de Mixcoac a Tláhuac, tiene 20 estaciones que pasan por las alcaldías Tláhuac, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde Tulyehualco), Milpa Alta, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Traslada diario cerca de 380 mil pasajeros y tiene transborde con las líneas 2,3,8 y7.