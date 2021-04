La movilidad en la periferia, en riesgo

El bajo incentivo para renovar los microbuses que aún circulan por Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac y su alto costo de mantenimiento dejará fuera de circulación a tres mil de ellos y no existe una oferta que los pueda sustituir.

Este número de unidades corre el riesgo de desaparecer el próximo año debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19, la cual dejó a sus choferes sin dinero suficiente para mantenerlas o para invertir en nuevas, según estimó Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte.

En entrevista con El Sol de México, el líder transportista afirmó que las rutas más afectadas son las que circulan en las alcaldías periféricas, como Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, las cuales pasan por escuelas y fábricas, de donde sale su principal ingreso y pasaje.

Rosales señaló que debido a la baja de la demanda durante la pandemia, la mitad de las unidades dejaron de operar, además de que los conductores trabajan un día sí y un día no, lo que ocasionó una baja en los ingresos de más de 60 por ciento.

Conductores de rutas que transitan por Milpa Alta y Tláhuac detallaron a este diario que sus sueldos se han desplomado pues hay días en donde sólo obtienen de ganancia 80 pesos.

Jorge Iván Cortés Ruiz, conductor de la Ruta 119; Jesús Antonio Zaldívar Ayala, conductor de la Ruta 14, y Samuel Díaz Osorio, de la Ruta 21, coincidieron en que no alcanza para solventar los gastos de las unidades, pues lo que cuesta una llanta es lo que ganan en dos semanas actualmente. Y prevén que está situación no mejore durante todo el 2021.

CHATARRIZACIÓN, INSUFICIENTE

Las bajas ganancias no son el único problema. El plan del gobierno de la Ciudad de México, iniciado desde la administración de Miguel Ángel Mancera, es terminar con los microbuses para dar paso a unidades renovadas, sin embargo, el incentivo económico no es suficiente para comprar un autobus nuevo.

El bono para la chatarrización que se da actualmente para la modernización de unidades es de entre 300 y 400 mil pesos por cada una. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en 2020 se destinaron 334 millones de pesos para chatarrizar 810 autobuses y micros, pero sólo se registraron un total de 492.

Para 2021, la Semovi informó que con 890 millones de pesos se van a sustituir dos mil 200 unidades que operan en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

“El bono de chatarrización a operadores es de 400 mil pesos, con el fin de comprar una nueva unidad, pero un bus cuesta dos millones 900 mil pesos. (Debe contemplarse un) bono financiero que permita la transición a la modernización, además de que haya un retorno de inversión actualizado”, precisó Rosales.

Erick Morales, experto en Movilidad y Transporte, señaló que hubo una caída de 70 por ciento a nivel nacional en la demanda de todos los sistemas de transporte, pero con la reactivación económica que sigue en curso, se ha logrado recuperar aunque casi la mitad de la demanda se da por los estudiantes, sector que aún continúa en confinamiento.

Resaltó que la Ciudad de México fue la única urbe en el país que otorgó bonos para diésel en apoyo a la reducción de movilidad, el cual fue de entre cuatro y seis mil pesos por conductor, además de algunas prórrogas en pagos; sin embargo, reconoció que la emergencia sanitaria ha sido mayor de lo que se esperaba y los apoyos resultaron insuficientes.

“La Ciudad de México es de las pocas que inyecta dinero para que el transportista invierta de su bolsa y compre nuevas unidades, pero el conductor no tiene porque no hay para invertir, no hay suficiente demanda para conseguir ingresos, no le alcanza; el apoyo resulta insuficiente”, dijo Morales.

Aunque el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte estima que poco a poco salgan de circulación estas unidades por el programa, la pérdida de tres mil microbuses afectará la movilidad de aquellas zonas alejadas en donde no llega el Metro o Metrobús, urgió a que autoridades implementen acciones preventivas para no afectar a la ciudadanía, así como a las familias de los conductores.

Los ganancia para los conductores durante la emergencia no va más allá de entre 150 o 200 pesos al día.

Samuel Díaz, chófer de la ruta que corre de Milpa Alta a Central de Abasto, lamenta que de 400 pesos al día que ganaba, ahora sólo obtiene 150 “si le va bien” y a veces hasta 80 pesos. “Estamos en esto porque no tengo otra forma de trabajo”, asegura.

“A nosotros lo que nos mueve son las escuelas, que las plazas estén funcionando al 100 para que tengamos pasaje. Además, desde que inició la pandemia 20 conductores nos hemos enfermado de Covid”, dijo su compañero Jesús Zaldívar.