La pandemia ha borrado 49 empleos por hora en la CDMX

La Ciudad de México inició el año con el pie izquierdo en generación de empleo y justo cuando se empezaba a recuperar, llegó la pandemia de Covid-19. Desde marzo la capital no ha dejado de tener saldo negativo en el mercado laboral. De hecho, de acuerdo con datos oficiales, 49 empleos por hora han sido borrados por la emergencia sanitaria.

En el Segundo Informe que presentó la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) se indica que entre enero y agosto se han perdido 218 mil 431 empleos, de los cuales 189 mil 421 se perdieron entre marzo y agosto, es decir, están directamente asociados con la crisis sanitaria. Solamente febrero ha tenido cifras positivas, el resto del año es negativo.

“La emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido efectos sin precedentes recientes en el mercado laboral capitalino. Hasta agosto de 2020, se ha registrado la pérdida de 218 mil 431 empleos formales”, se indica en la página 21 del documento que fue presentado este viernes por la secretaria Soledad Aragón ante el Congreso de la Ciudad de México.

Y se agrega: “tomando febrero como base, por ser el último mes completo sin afectación directa por la emergencia sanitaria, se observa una mayor contracción de los empleos asegurados con salarios más bajos. Desde febrero, se han perdido mayormente empleos registrados con hasta dos salarios mínimos, en particular empleos de menos de un salario mínimo”.

La ciudad inició el año con una pérdida de 29 mil 10 empleos, en febrero se registró una recuperación con 12 mil 795 empleos generados, pero en adelante todo fue una caída tras otra: marzo con 11 mil 503 empleos borrados, abril con 105 mil 804, mayo con 57 mil 4, junio con nueve mil 428, julio con seis mil 217 y agosto con cinco mil 465.

La particularidad de esta crisis, explica el informe, “es que la mayor pérdida de empleo ocurrió en un periodo temporal acotado. Tan solo entre abril y mayo se perdieron 162 mil 808 empleos, prácticamente dos terceras partes de la pérdida de lo que va de 2020”. Fue a partir de julio, con la reapertura de algunas actividades económicas, que se desaceleró la pérdida de empleo.

Apoyos directos

Para revertir la crisis de empleo que generó la emergencia sanitaria, se entregaron apoyos económicos a las personas afectadas, sin embargo fueron limitados en monto y tiempo. Con un presupuesto de 100 millones de pesos se entregaron pagos de tres mil pesos en dos ministraciones a 35 mil 333 personas. Es decir, mil 500 pesos mensuales por dos meses.

Este apoyo fue para trabajadores formales que perdieron su empleo, personas que laboraban en una micro o pequeña empresa en la industria restaurantera, locatarias y locatarios de mercados públicos, artesanas y artesanos integrantes de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y personas trabajadoras independientes.

El mismo apoyo se dio a trabajadores no asalariados y eventuales como reparadores de calzado, mariachis, músicos, organilleros, artistas de la vía pública, plomeros, hojalateros, afiladores, fotógrafos, albañiles, pintores, lavadores de vehículos, trabajadores de ferias, actores, luchadores, entre otros. En total se apoyó a 10 mil 264 personas con un presupuesto de 30 millones 792 mil pesos.

Los 500 millones de pesos con los que contó este año el programa del Seguro de Desempleo ya se agotaron en apoyo a 48 mil 801 personas beneficiarias y a la STyFe le restan solamente 18 millones 192 mil pesos que recibió como donación de la Fundación Open Society, los cuales serán usados para entregar un apoyo único de tres mil pesos a seis mil 64 personas con empleo informal.

Esto es: personas que trabajan por su cuenta, trabajadoras del hogar, locatarias y trabajadores de mercados públicos, comerciantes en vía pública, trabajadores dedicados a la preparación y venta de alimentos en colonias, barrios y pueblos, entre otras.

Agarrarse de la construcción

Además, de acuerdo con el Plan de Reactivación Económica que presentó el gobierno capitalino el mes pasado, se estima la creación de 300 mil empleos directos en lo que resta del año y el próximo a través de diferentes proyectos públicos y privados, principalmente en el sector de la construcción.

Por ejemplo, con la construcción del Hospital de Topilejo, el de Cuajimalpa y algunos Centros de Salud se prevé una inversión de 444 millones de pesos y la generación de cinco mil 270 empleos directos y cinco mil 797 indirectos.

Por parte del sector privado se espera una inversión de 39 mil 100 millones de pesos en 48 megadesarrollos que producirán siete mil 599 viviendas y generarán 174 mil empleos directos y 191 mil 410 indirectos.





