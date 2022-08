La peregrinación de cada año por útiles baratos

El 29 de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar para los alumnos del nivel básico, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, y aunque aún faltan 15 días los establecimientos donde se venden artículos escolares baratos ya están abarrotados por padres de familia.

Ante la inflación, los compradores buscan lugares donde consideran que son más baratos tantos los útiles como los uniformes, y es el caso de la calle de Mesones, en el Centro Histórico, que ayer lució lleno.

Sociedad Así se entregarán los apoyos de útiles y uniformes escolares en CDMX y Edomex

La Procuraduría Federal del Consumidor realizó recomendaciones, y en el caso de los uniformes escolares pidió a los padres considerar al seleccionar la talla que las niñas, niños y adolescentes continuarán creciendo durante el ciclo escolar.

Además deberán revisar las recomendaciones de lavado, material, fabricante y país de origen que indica la etiqueta; verificar que las costuras sean resistentes y bien rematadas, con el fin de evitar su pronto desgaste, cierres, botones y ojales para que al manipularlos no fallen, se abran o se caigan; y asegurarse que el calzado ajuste a su tipo de pie, pues de ello depende la comodidad, duración, resistencia y seguridad de los menores para evitar que se resbalen.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el caso de los útiles escolares también sugiere que los crayones no estén porosos ni se deshagan al pintar; en pegamento líquido, que la tapa selle perfectamente, no esté seco y cuente con indicaciones de uso; que el material del juego de geometría y reglas sea resistente, no tenga rebabas y los números sean legibles.

El Compás, que abra y cierre fácilmente y sus piezas no se desprendan al usarlo; el lápiz adhesivo deber estar etiquetado, bien cerrado, y si se puede abrir, asegurarse de que no esté seco.