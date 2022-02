Lía Limón pedirá información sobre supuesta investigación de su patrimonio

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Contraloría local para solicitar le informen si es investigada en su patrimonio.

El pasado 1 de febrero, los alcaldes Lía Limón (Álvaro Obregón), Margarita Saldaña (Azcapotzalco), Santiago Taboada (Benito Juárez) Sandra Cuevas (Cuauhtémoc) y Luis Gerardo Quijano (Magdalena Contreras), todos de oposición, señalaron que se enteraron por medios de comunicación de la presunta investigación a sus propiedades y cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales Lía Limón destacó hoy: "La semana pasada en compañía de otros compañeros alcaldes, ingresamos un oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México pidiendo se nos informara si existe una carpeta con algún procedimiento de investigación en nuestra contra de forma que podamos ejercer nuestro legítimo derecho de estar informados y preparar nuestra defensa.

"Su respuesta es lamentable. Recibimos un escrito sin número de oficio, sin nombre del titular, que no atiende la petición enviada y no da respuesta, escudándose en no vulnerar el sigilo de la información, ya que podría obstruir la prevención o la persecución de los delitos, de ser el caso. Es decir, se niegan a informarnos si existe una investigación en nuestra contra vulnerando el derecho de

cualquier persona hasta ver de qué se le acusa".

Señaló que le sorprendió que la administración central la investigue: "Me causó

sorpresa enterarme de las investigaciones que el Gobierno de la Ciudad de México está realizando a mis cuentas bancarias, no me preocupa lo que puedan encontrar. Mi patrimonio ha sido debidamente informado y no tengo nada que ocultar. No soy yo la que ha puesto dos docenas de casas a nombre de su pareja, tampoco la que se benefició de una donación inmobiliaria del gobierno o la que vive en una mansión de un contratista de Pemex".

También dijo que el Gobierno capitalino le pone trabas para trabajar y "hasta decidió aumentar el costo del agua sólo en las alcaldías que gobernamos (la oposición)".

Externó que "hay problemas urgentes que atender como para distraer recursos en venganzas políticas, es tiempo de dejar las grillas a un lado y ponerse del lado de los ciudadanos, con independencia de su afiliación o ideología política. Por eso aquí seguiré trabajando 24 por siente en Álvaro Obregón y dando la cara a las y los ciudadanos".