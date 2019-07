Lime y Mobike de rebelan; privilegian interés propio: Semovi

Con el señalamiento de que las empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos sólo privilegian su interés económico, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous descartó que se esté limitando la competencia y el servicio –como han acusado las plataformas- y subrayó que se está defendiendo el interés público y dando certeza a la operación.

Esto luego de que ayer la empresa de monopatines Lime declinó a pagar la contraprestación de 12 millones 600 mil pesos para operar mil 750 unidades –con lo que quedarán fuera de operación- toda vez que señalaron “falta de certeza jurídica a lo largo del proceso” de regulación y que la subasta para definir los pagos generó “distorsiones en el mercado”.

A esto se sumó la reciente exclusión de Mobike de la operación de bicicletas sin anclaje, toda vez que esta empresa –una de las más grandes a nivel mundial- no hizo el pago de seis millones 240 mil pesos de contraprestación en tiempo y forma, como sí lo hicieron sus competidoras Jump y Dezba.

En un comunicado Lime manifestó: “la subasta fijada como mecanismo de asignación no está sustentada en legislación alguna, y la distribución de unidades a través de un algoritmo no ha sido probada ni validada por alguna instancia independiente a la administración que llevó el proceso”.

Cuestionado al respecto el secretario de Movilidad respondió: “la autoridad está viendo por el interés público, ellos están viendo por el interés de una empresa y por sus ingresos. Las diferencias entre empresas y el regulador es lo común, no es lo raro. Ellos aceptaron cada parte del procedimiento”.

Y comparó: “el contraste con la situación anterior es radical, donde se tenían unos permisos temporales de dos semanas y se tenían que renovar cada dos semanas, donde se les había permiso a unas empresas y no a otras sin ningún criterio público.(Hoy) es exactamente al revés, todos los procedimientos que hemos hecho son públicos”.

Por su parte Lime arremetió ayer al dar a conocer que no pagarían la contraprestación: “en ningún otro país de los más de 20 en los que Lime tiene operaciones se utilizan mecanismos de esta índole para asignar patines. La subasta fijada como mecanismo de asignación no estuvo sustentada en legislación alguna”, remarcó.

En cuanto a los amparos que se interpusieron en contra de la regulación el funcionario dijo que “son parte de las estrategias que hacen las empresas, como ellos no están viendo por el interés público, sino por el interés propio, si encuentran un resquicio para no pagar lo que ofrecieron pagar a la ciudad, pues tratan de no pagarlo”.

Ante la salida de Lime se precisó que, como en el caso de Mobike, se repondrán el proceso de reasignación de unidades para que otras empresas que sí pagaron o que bien no obtuvieron unidades puedan participar. En el caso de bicicletas puede entrar Dezba, Jump o Motum, y en scooters están Bird y Movo.