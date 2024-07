Limpian lo que queda tras incendio en Cd Lago, pero el olor a gasolina no se va

La calle 17 de Junio, en la colonia Ciudad Lago, está llena de tizne. Decenas de vecinos que ahí vivían comenzaron ayer las labores de limpieza de sus hogares que quedaron calcinados por el incendio ocurrido el lunes pasado.

En la zona ya no hay algún detonador de incendio, señalaron trabajadores del municipio Nezahualcóyotl; sin embargo, el olor a combustible persiste y, según los vecinos afectados, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo acudió una vez a la zona, durante las primeras horas del 2 de junio, sin dar ningún tipo de información sobre lo que ahí hacían.

De acuerdo con un censo realizado por el municipio, fueron 17 las viviendas irregulares con pérdida total.

Quienes perdieron sus viviendas descartaron que el origen del incendio sea el huachicoleo o la volcadura de una pipa, versiones emitidas por las autoridades de la Ciudad de México. En cambio, consideran que son las malas condiciones de los ductos y el llenado irregular de pipas lo que generó el riego del combustible.

“Todas las madrugadas, a lado del aeropuerto había entre 10 y 15 camiones esperando, pero no para cargar material, al parecer se esperaban para cargar combustible. Desde que empezó este problema, siempre había camiones adentro del aeropuerto; pero en fila, y eran tráileres grandes que cargaban algo y, no cargaban tierra”, señaló Iván Cruz, quien vivía ahí con su familia.

Iván indicó que el incendio ocurrió por el choque de un auto particular que perdió el control por lo resbaloso del piso, producto del combustible que sale de las coladeras. Opinó que era cuestión de tiempo para que ocurriera un siniestro de este tipo.

El día del incendio, entre habitantes de la colonia Ciudad Lago circuló el rumor de que en la calle 17 de Junio había quienes almacenaban combustible en contenedores y que por eso ocurrió el incendio. La versión fue descartada por Iván, él en su casa tenía un contenedor adaptado para guardar agua, y probó que no se trataba de algún inflamable metiendo la mano en el recipiente: “el ver esos contenedores no quiere decir que sea huachicol, ese contenedor es famoso porque lo usan para el huachicol en otros estados; pero aquí no, todo es agua”.

Al igual que los habitantes de Cuchilla del Tesoro, los afectados por el incendio aseguraron que llevan meses reportando el olor a gasolina. Entre ellos trataban de estar siempre atentos a la intensidad del olor.

Sobre la Vía Tapo, contigua a las casas calcinadas, personal de servicios públicos de Nezahualcóyotl colocó tierra para absorber los restos de combustible; pero los habitantes de la calle aseguran que, con las lluvias recientes, la tierra resulta inútil y prevén que, al poco tiempo, nuevamente sea perceptible la capa grasosa que deja el material inflamable.

