Línea 1: Tiempo, dinero y cambiar rutas, problemas que tendrán usuarios

El próximo cierre del tramo Pantitlán a Salto del Agua de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), traerá consigo una serie de cambios para los usuarios que toman diariamente esta vía, pues tendrán que modificar su ruta, así como desembolsar más dinero para poder llegar a sus respectivos destinos.

Foto: Sergio Vázquez

Este tramo será suspendido el próximo 11 de julio para los trabajos de remodelación que durarán 8 meses y una vez concluidos se dará paso al tramo de Balderas a Observatorio que durará seis meses.

Francisca González, quien viaja de Ecatepec, Edomex a Salto de Agua, para venir a la escuela, reconoció que esta suspensión le traerá problemas, pues tendrá que modificar su viaje.

“Me va a afectar para poder llegar a la escuela, yo vengo de Ecatepec a estudiar acá a Salto del Agua y si me van a cerrar una parte del metro, puede que yo no venga a clases de esa manera me va a afectar”.

Foto: Sergio Vázquez

Dijo que siempre ha usado el metro y ahora que estará fuera de servicio ese tramo cambiará su ruta de transporte.

Reconoció que a diario gasta 60 pesos y ahora con este problema tendrá que desembolsar más dinero. Manifestó que otra opción sería tomar taxi de Ecatepec a Salto del Agua y ahí gastaría de 150 a 200 pesos.

A su vez, Ezequiel Hernández admitió que, con este cierre de Pantitlán a Salto del Agua, tendrá que cambiar su ruta para poder llegar a su trabajo.

Foto: Sergio Vázquez

“Voy a tener que cambiar la ruta porque yo bajo diariamente aquí y tendría que irme caminando de Juárez a mi trabajo”.

Esto, dijo que modificará en tiempo, ruta y económicamente “voy a tener que caminar por espacio de media hora y tendría que desembolsar entre 7 y 10 pesos más para poder acercarme a mí trabajo”.

Foto: Sergio Vázquez

Guillermo Hinojosa, por su parte, mencionó que este cierre del metro le va a traer un serio problema, pues tendrá que modificar su ruta, así como tendrá que desembolsar más dinero para poder llegar a su destino.

“Yo vengo desde el Estado de México a Salto de Agua a mí trabajo y este cierre temporal del metro me va a traer serios problemas”, mencionó.

Foto: Sergio Vázquez





Nota publicada originalmente en La Prensa