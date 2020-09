Lleva a vacunar a tu mascota contra la rabia en CDMX, te decimos cómo y dónde

A partir de este jueves 24 de septiembre y hasta el sábado 26 la Agencia de Atención Animal (Agatan) se suma a la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020 con la aplicación de más de mil dosis de vacunas en la Ciudad de México.

Los tutores responsables podrán llevar a su perro o gato a vacunar de manera gratuita a las instalaciones de la Agencia de Atención Animal, que se ubican en Circuito Correr es Salud esquina con Circuito de los Compositores, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Fernando Esquivel Lacroix, titular de Agatan, comentó que el Centro de Control Canino de Coyoacán los apoyará durante la campaña con médicos. Agregó que también se apoyarán con las unidades móviles que se utilizan como consultorios para vacunar a perros y gatos.

Destacó que a pesar de la pandemia que se vive por el COVID-19 en México y el mundo, no se debe de bajar la guardia en materia de salud animal.

Aseguró que durante la campaña de vacunación se seguirán las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud: "Tenemos que seguir respetando las medidas de sana distancia, como lo establecen los lineamientos contenidos en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, porque evidentemente no podemos tener aglomeraciones y aquí es muy importante que la gente no tenga miedo al pensar que vendrá a un lugar donde habrá concentración masiva de personas que ponga en riesgo la salud de ellas, eso no pasará".

En este sentido, para evitar aglomeraciones pidió que solo una persona acuda a vacunar a su animal de compañía. La persona que acuda deberá portar cubrebocas y usar careta, además de respetar la sana distancia recomendada de 1.5 metros entre personas. Los perros deben ir con correa y los gatos en una transportadora, de preferencia.

Esquivel Lacroix recordó que "la vacunación antirrábica es obligatoria y México lo ha hecho muy bien, pues en más de 15 años no ha habido casos de rabia en los humanos, de hecho nuestro país fue decretado como un país libre de rabia. Hay algunos casos incidentales de rabia pero por vector, es decir, algunas otras especies que pueden transmitir rabia pero no por perros o gatos".

Sostuvo que la probabilidad de que alguien se encuentre con un perro rabioso y que éste pueda morder a otro perro o a un humano es muy poco factible por las jornadas de vacunación que existen y donde Agatan contribuye para que más seres sintientes accedan a su vacunación.

"Es importante que los tutores tengan presente que esta vacuna está incluida en el esquema del cuadro de vacunación canina y felina, por lo que al igual que otras vacunas es de vital importancia para que los animalitos tengan una vida plena, saludable y feliz", resaltó.





