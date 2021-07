Lluvia detiene atención a socavón en Coyoacán

Las intensas lluvias que cayeron ayer por la mañana en la Ciudad de México retrasaron los obras en la avenida Canal de Miramontes para reparar un socavón de más de seis metros de diámetro por 2.5 de alto, provocado por una fuga de agua, y abastecer de nuevo a varias colonias de la alcaldía Coyoacán.

Desde el domingo pasado vecinos de las colonias Educación, Centinela, Churubusco, Avante, así como el Multifamiliar de Tlalpan, todas ellas ubicadas en la alcaldía Coyoacán, se encuentran sin agua debido a que elementos de la Comisión Federal de Electricidad al trabajar en un registro fracturaron una tubería de la red de agua potable.

Esa misma fuga provocó que el lunes pasado al pasar un vehículo se originara un pequeño socavón, que se fue haciendo más grande, hasta que llegaron trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) a repararla.

El hoyo fue cubierto, pero tres metros atrás, en medio de un camellón, los mismos empleados de Sacmex escarbaron para colocar tubería nueva. Este segundo hoyo presentó ayer problemas para ser cubierto a consecuencia de la incesante lluvia matinal que cayó en la zona.

Trabajadores del Sacmex, que esperaban desde muy temprano a que amainara la lluvia, entre la avenida Miramontes y Erasmo Castellanos Quinto, indicaron a este diario que la reparación de la tubería ya quedó terminada, pero falta la cobertura del socavón, pues tienen que usar maquinaria para aplanar el piso.

Sin la lluvia, durante todo el día se hubieran dedicado a tapar el hoyo y por la noche entraría la maquinaria para colocar la cinta asfáltica, pero no pudo ser.

Valle de México Inundaciones en Neza dejan a un hombre sin vida

VECINOS SE ORGANIZAN

En la colonia Educación los vecinos se organizaron para que a través de su comité vecinal se solicitara agua, misma que llegó en pipas desde el martes pasado y fueron abastecidas cisternas, tinacos y tambos con el preciado líquido.

La señora Carmen, que vive en la Avenida 103 casi esquina con Miramontes, indicó que en reunión los habitantes de la colonia pidieron que el comité solicitara el líquido, el cual les llegó rápido, incluso en la zona permanecía una pipa de agua a la espera de alguna orden por parte del Sacmex, para realizar el abastecimiento.

En el negocio Vidrio y Aluminio Huerta, su dueño, el señor Roberto, comentó que en este momento no les cae nada de agua, pero que logró que le llenaran un tambo el martes pasado cuando pasaron las pipas.

“Se debería sancionar a los que cortaron el tubo (del agua), porque cuando uno no paga la luz ponen multas, y le digo porque en casa tengo un familiar con ese caso, deberían de pagar una multa a los vecinos, yo no tengo mucha necesidad del agua, sólo para el baño, pero personas que están en sus casas sí tienen mucha necesidad (…) a mí no me han dicho nada sobre cómo abastecerme, no sé si a los vecinos le hayan dicho algo”, comentó el señor Onésimo Reyes, dueño de la sastrería Reyes, a 100 metros de donde se encuentra el socavón.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo dio a entender que no habrá sanción para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuestionada por este diario respondió: “Ahí está CFE apoyando con todo y evidentemente no fue algo que ellos decidieran hacer a propósito, desafortunadamente ocurrió esto y están apoyando con todo para que se rehabilite lo más pronto posible”.

Aunque Coyoacán dijo que la fuga también afectó a Iztapalapa, esta alcaldía lo rechazó.





Con información de Cecilia Nava