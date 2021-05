Lluvia inunda Calzada Zaragoza; cierran estaciones de Línea A del Metro

La lluvia que se registra esta tarde ha dejado serios encharcamientos en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Incluso el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX informó que suspendió el servicio de Peñón Viejo a La Paz, por lo que la Línea A solo ofrece servicio provisional de Pantitlán a Guelatao.

También informó que debido a la lluvia en algunas zonas de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, el avance de los trenes es lento en toda la Red, lo que puede ocasionar que se duplique tu tiempo de traslado.

#AvisoMetro: Debido a acumulación pluvial (al exterior) en la zona metropolitana, se tiene servicio provisional de #Pantitlán a la #Guelatao de Línea A, no se ofrece servicio de #PeñónViejo a #LaPaz. Toma previsiones. #MovilidadCDMX — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 13, 2021

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta roja en la alcaldía Iztapalapa debido a persistencia y pronóstico de lluvia hasta la madrugada del jueves.

En dicha demarcación se registran en Pedro Armendáriz y Gloria Marín, colonia Ampliación Emiliano Zapata, en la Autopista México-Puebla y Las Torres, colonia San Miguel Teotongo, y una más en Zaragoza dirección al Oriente y Cayetano Andrade, colonia Santa Martha Acatitla.

#Precaución Hay severos #encharcamientos en la Calzada Ignacio Zaragoza cerca del puente de la Concordia, en la lateral de la Autopista México Puebla, en el bajo puente del Eje 10 Sur y la pista. Hay autos varados. #Lluvias pic.twitter.com/uV6XL5GgF0 — Memo Martínez (@Soymemomartinez) May 13, 2021 Cerrada la calzada Ignacio Zaragoza por inundaciones a la altura del puente de la concordia!!! pic.twitter.com/mUbe1qWh7L — MARK SÁNCHEZ (@ChilangoReport) May 13, 2021 Calzada Ermita Iztapalapa, frente a Plaza Ermita. Cerrada la circulación desde Santa Cruz hasta Calzada Ignacio Zaragoza. @LaSEMOVI pic.twitter.com/Y4tukC9a5i — Manuel Alejandro (@maalgolo) May 13, 2021

Sobre Calzada Zaragoza, cientos de automovilistas han quedado varados en medio de una kilométrica fila luego del caos vial que prevalece.

Además, debido a la suspensión de cinco estaciones de la Línea A del Metro, cientos de personas caminas sobre la calzada en busca de llegar a sus destinos.

Al momento en videos que circulan en redes sociales se pueden ver los grandes encharcamientos en esa importante arteria, caos que se ha extendido sobre el Viaducto Miguel Alemán metros antes de su incorporación a Zaragoza.

En el otro extremo de dicha vía, en los límites con el Estado de México, la fuerte precipitación provocó que automóviles quedaran atrapados entre el gran canal que se convirtió el inicio de la Carretera Federal México – Texcoco.

🚨 #AlMomento | Caos en la Línea A del #MetroCDMX por la suspensión del servicio derivado de la lluvia



Solo opera de Pantitlán a Guelatao: https://t.co/15sp8p9GCJ #VIDEO: @GaleanaDanielo pic.twitter.com/3Bx0PFotkP — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 13, 2021 #PrecauciónVial | Encharcamientos en la Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de La Concordia así como en Eje 10 Sur y la Autopista México Puebla. Personal de la #SSC labora en la zona y auxilia a la ciudadanía #AlternativaVial Av. Pantitlán, Eje 5 y 6 Sur y Calz. Tláhuac Chalco. pic.twitter.com/PJrYatKVT2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 13, 2021

La alerta naranja es para las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco ante la persistencia e ingreso de nubosidad asociada a lluvias entre las 21:00 y las 00:00 horas con posibilidad de caída de granizo.

Mientras que la alerta amarilla se actualiza por persistencia de nubosidad asociada a lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Se mantiene Alerta Amarilla por pronóstico de precipitación hasta la madrugada del jueves en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/U9KK9C9ISe — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2021 Se activa Alerta Roja debido a persistencia y pronóstico de lluvia hasta la madrugada del jueves en @Iztapalapa#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/bkooE5PuEC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2021 Se actualiza Alerta Naranja debido al fortalecimiento de zonas de lluvia y pronóstico de precipitación hasta la madrugada del jueves en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AlcCuajimalpa, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl. Se mantiene en @GobMilpaAlta, @Alc_Tlahuac y @XochimilcoAl. pic.twitter.com/0ej51HWhjf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2021 Se registran #lluvias y #tormentas en toda la ciudad, estas condiciones permanecerán el resto de la noche y las primeras horas de la mañana del jueves.



Recuerda que se Activó Alerta Naranja y Amarilla por lluvias fuertes. Toma tus precauciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/6qbqHQVeSo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2021

Por ello, recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje. Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55-5658-1111 de Locatel, y al 55-5683-2222 de la SGIRPC.