Fan denuncia homofobia y violencia de la PBI y seguridad Lobo en concierto de Madonna

Un fan de la cantante Madonna terminó “expulsado” del concierto que ofreció la reina del pop la noche de este miercoles en el Palacio de los Deporte de la Ciudad de México; además de denunciar un presunto caso de homofobia, la víctima asegura que tanto personal de seguridad pública y privada los golpearon, humillaron e incluso los acusa de haberlo despojado de un reloj, dinero y otras pertenencias.

Fue a través de redes sociales que el fan de la artista icono estadounidense denunció la seria de abusos y discriminación que sufrió por parte de personal de la Policía Bancaria e industrial, así como por persona de seguridad del grupo Lobos, en un concierto organizado por la promotora Ocesa en el domo de acero.

Es a través del perfil de @losgo de la red social “X”, antes Twitter, que el fan muestra una serie de videos con el que exhibe el excesivo uso de la fuerza, tanto por personal de seguridad pública y privada, presuntamente ordenado por una pareja de asistentes intolerantes ante la forma en que el denunciante y sus amigos bailaba y cantaba durante la cuarta fecha en CDMX de la gira Four Decades: The Celebration Tour.

¿Cómo ocurrió el acto homofóbico en el concierto de Madonna en CDMX?

De acuerdo al testimonio del denunciante todo comenzó cuando él y un amigo llegaron al Palacio de los Deportes con boletos para la Zona Plata. Fue al inicio del recital y en medio de una euforia generalizada por la presencia de la máxima exponente del pop que una pareja que ocupaba los asistes de enfrente al denunciante se aproximaron a personal de seguridad y al parecer para darles indicaciones.

“No sé qué fue a decirles a los policías y a gente de seguridad lobo, que acto seguido justo cuando Madonna estaba cantando Vogue fueron a querer sacarme sin darme explicaciones”, narra la víctima en la publicación.

Ahí se ve claramente como los elementos de Polcia Bancaría y seguridad Lobo me sacaron sin ninguna miración ni respeto @ocesa_total y más bien los demás asistentes trataron de cuidarme y defenderme. Pero eso no termina ahí.

Una vez fuera del domo… pic.twitter.com/BAFXj46fmv — Losgo 🎧 (@losgo) April 25, 2024

Fue en ese momento y al ver que los uniformados de la PBI y personal de seguridad de Lobo actuaban de manera arbitraria, el amigo del denunciante y otros testigos comenzaron a grabar el actuar de los uniformados, grabación que muestra el uso excesivo de la fuerza, esto pese a que la víctima aparente no oponer resistencia.

Agresiones continuaron al exterior del Palacio de los Deportes

En el relato la víctima cuenta que no conformes de haberlo “expulsado” del recinto, las agresiones continuaron al exterior, incluso narra que “los elementos de la policía me golpearon, me robaron un reloj, una cadena y una gorra”. Acusa también que una uniformada le golpeó a puño cerrado en el rostro en medio de agresiones verbales homofóbicas.

Vía "X": @losgo

Como evidencia de la agresión de la que fue parte, el denunciante comparte una serie de fotografías en las que se le ven heridas y contusiones en el rostro. Asegura que después de la agresión, los elementos de seguridad lo siguieron violentando en la vía pública, hasta que finalmente fue auxiliado por un automovilista que pasaba por la zona.

Hasta el momento, ni la promotora Ocesa ni el grupo Lobo se han pronunciado al respecto, tampoco la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia de la que forma parte la PBI. “No se vale que en un concierto de la máxima representante de la comunidad gay que ha levantado la voz por nosotros como es #Madonna, metan “seguridad” homofoba”, reclama la víctima quien exige un castigo por las lesiones, discriminación y robo del que asegura fue objeto.

