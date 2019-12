Locatarios de La Merced se lanzan contra ambulantaje tras incendio

“¿Sabes quién apagó el fuego adentro el día del incendio? Todos los locatarios. Los bomberos no entraron porque no podían. Estaban formados en las avenidas porque no había acceso, lo saben todos”, narró, una comerciante inconforme por el ambulantaje en La Merced.

No es la única que está en desacuerdo con la alcaldía Venustiano Carranza, porque no hay un orden en el comercio que se coloca en la vía pública, pues al menos 10 locatarios reclamaron y pidieron que se fuera el alcalde Julio César Moreno cuando acudió al lugar, porque, según ellos, los que han gobernado esta demarcación se han dedicado a vender y asignar espacios de la calle alrededor del mercado.

Cerca de las 21:20 horas del 24 de diciembre se registró el incendio en la nave mayor, principalmente en el área de frutas y legumbres, sólo a cinco metros del negocio de verduras de Verónica se apagó.

Verónica declaró a El Sol de México que todo lo que dice la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está bien, pero nada más que su equipo se ponga de acuerdo con la alcaldía porque son diferentes.

“Vea, nada más ustedes no pueden pasar. Nada más ahorita porque iba a venir la jefa no abrieron (los puestos ambulantes), pero hubiera venido cuando abren todos en un día normal ”, señaló.

Yolis sí perdió todo y ejemplificó: “Nosotros nos podríamos reubicar en la parte de afuera, pero no podemos porque hay muchos ambulantes. Tuvimos esta afectación y podemos dejar que trabajen, que hagan bien su dictamen, igual que hagan la reconstrucción, pero no hay espacios”.

Para que pudieran entrar los carrostanque y máquinas para remover el escombro fue necesario que algunos ambulantes no abrieran sus puestos, pero más que nada se debe a que la jefa de Gobierno está acudiendo, coincidieron.

En el año 2013 se presentó otro incendio, aquí fue donde la comerciante Ana -así pidió que la llamáramos por seguridad-. Perdió todo su capital y con ello hasta su esposo.

Comentó que siempre es lo mismo con estos siniestros, pues a pesar que Protección Civil tiene la obligación de dejar áreas libres por seguridad, no lo hace a pesar que ese es su trabajo: “El incendio no habría avanzando tanto si hubiera manera de entrar a apagarlo”.

Siguió: “¿Sabes quién apagó el fuego adentro el día del incendio? Todos los locatarios. Los bomberos no entraron porque no podían. Estaban formados en las avenidas porque no había acceso, lo saben todos”.

Recordó que desde 2013 no ha entrado a su espacio de venta por lo que se siente furiosa porque no le han reconstruido. “Perdí esposo, se me murió. ¿Tú sabes lo que es trabajar sin un esposo?”. cuestionó y al mismo tiempo dio a conocer la tragedia que vivió después que su marido entró en depresión al sentirse en la miseria por haber perdido su fuente de trabajo con la desaparición de su local bajo el fuego.

“Es gente, de que si tú tienes un papá que se ha dedicado al 100 por ciento como comerciante es lo que sabe hacer. Es tu vida, es todo, si tú le quitas a un señor grande de 70 u 80 años, pues le quitas sus manos, sus ojos, su vida, porque ellos trabajan, es su fuente de vida”, expresó.