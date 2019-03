Los adultos mayores, en la incertidumbre

Los 525 mil adultos mayores que reciben pensión alimentaria en la Ciudad de México tendrán en abril un depósito más previo a mudar la responsabilidad de este apoyo hacia el gobierno federal entre una gran serie de dudas por este cambio.

Para muchos de ellos la mudanza de este programa social ha representado decenas de preguntas que no les han sido respondidas tanto en las instancias locales como federales, pues algunos adultos mayores presentan retrasos de pagos en las tarjetas del apoyo federal, mientras que en el local ya les hicieron un censo para integrarlos a una tarjeta universal.

Pese a estas inquietudes, la Ciudad de México estará encargada por un mes más de la entrega de recursos que saldrán de los bolsillos locales para que después las arcas federales reintegren los 242 millones 250 mil pesos que corresponderán al mes de abril.

Según lo especificado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, hasta el 30 de abril de este año el monto mensual de la pensión alimentaria será de mil 275 pesos.

“Todos van a recibir su apoyo, en algunos casos ya se entregó la tarjeta del gobierno federal, en esos casos vendrá el depósito”, dijo ayer al respecto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Cabe recordar que no es el único programa social que mudará hacia el gobierno federal. Según lo detallado por la jefa de Gobierno, tocará al gobierno federal hacerse cargo a partir de abril de la beca para alumnos de preparatoria y cuyo depósito iniciará a principios de mayo mientras que el apoyo para personas con discapacidad estará por un mes más a cargo de la ciudad.

DESCONOCEN LOS CAMBIOS

Pero mientras los funcionarios sí conocen los procesos, no ha sido posible despejar las dudas de los adultos mayores y sus familias.

Angélica, hija de José, un adulto mayor de 78 años en silla de ruedas, acusa que si bien en la tarjeta rosa de la despensa no ha faltado el pago de cada mes, desconocen cómo será el cambio hacia la tarjeta federal, misma que sí tiene un retraso de pagos desde diciembre.

Dijo a El Sol de México que su papá fue censado en enero pero fue hasta ayer (sábado) cuando apareció únicamente un depósito de mil 275 y no 2 mil 550 como está previsto en la pensión para el bienestar de adultos mayores. Con este depósito persisten y aumentan sus dudas sobre qué pasará con los pagos.

“Hemos estado tratando de comunicarnos pero nunca contestan, además del depósito en la tarjeta rosa no sé si lo van a quitar. Desconocemos la situación, la información es vaga y no ayuda mucho”, dijo.

María de Jesús Reyes, de 69 años, vive con su esposo Roberto Hernández y con su mamá Elsa Valdés de 94 años en la Gustavo A. Madero. Ninguno de los tres ha recibido este año lo correspondiente al apoyo federal.

Al igual que José, sí reciben mes a mes su depósito por pensión alimenticia pero temen que la tarjeta rosa, como la conocen, desaparezca y salgan perdiendo. Para que el apoyo que da la ciudad les sea depositado en su tarjeta federal, fueron censado en enero pero desde ese día nada han sabido.

“No voy a dejar de salir, de hacer mis cosas, esperando a que lleguen. Uno tiene que salir”, dijo María a este diario.

Contrario a ellos, la señora Barba, de 73 años, sí recibió información y gracias a su sobrina nieta es que ha estado atenta a lo que viene aunque no tienen certeza, pues han escuchado diferentes versiones.

“Me dice que no se la quitaron, pero le dijeron que ya no iba a funcionar esa tarjeta, y que a partir de abril, le van a depositar ese dinero en la misma cuenta donde recibe su pensión. Pero que nadie les dice que ya no vayan a esa oficina, osea, a ella le dijeron que tenía que ir (las trabajadoras sociales) y llegando a la oficina le dicen que para qué va si no hay que hacer ningun tramite, y para mi tía es difícil porque usa 2 bastones, se mueve con dificultad”, dijo Meche su sobrina.

Y mientras la desinformación ha mantenido en vilo el futuro económico de María, José, Elsa, Roberto y la señora Barba, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido paciencia.

También la ha pedido la secretaria capitalina del bienestar, Almudena Ocejo. “Es un proceso que va a tardar un par de meses, no habrá ningún problema y el dinero que reciben mensualmente lo van a seguir recibiendo”, dijo en entrevista para ABC Radio.

Este diario consultó al área de comunicación sobre el depósito y difusión del último apoyo en la tarjeta rosa sin que hasta al cierre de edición se haya obtenido respuesta.